DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Lazio Rom - Hellas Verona (31.08.2025)
Lazio Rom
20:45
Hellas Verona
Zum Fussball-Kalender
Lazio Rom
Ab 20:45 Uhr
Vs
Hellas Verona
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Lazio Rom - Hellas Verona
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
2
3
6
2
US Cremonese
2
2
6
3
AS Rom
2
2
6
4
Inter Mailand
1
5
3
5
Juventus Turin
1
2
3
6
AC Mailand
2
1
3
7
Como 1907
2
1
3
8
Bologna FC
2
0
3
9
Atalanta BC
2
0
2
10
AC Florenz
1
0
1
10
Hellas Verona
1
0
1
10
Udinese Calcio
1
0
1
13
Genua CFC
1
0
1
14
Cagliari Calcio
2
-1
1
14
Pisa SC
2
-1
1
16
Parma Calcio
2
-2
1
17
US Lecce
2
-2
1
18
Lazio Rom
1
-2
0
19
Sassuolo Calcio
2
-3
0
20
FC Turin
1
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Valerio
Crezzini
Italien
Anstoss
Sonntag
31. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Rom, Italien
Olympiastadion Rom
Kapazität
70’634
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen