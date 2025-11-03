DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Lazio Rom - Cagliari Calcio (03.11.2025)
Lazio Rom
20:45
Cagliari Calcio
Zum Fussball-Kalender
Lazio Rom
Ab 20:45 Uhr
Vs
Cagliari Calcio
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Lazio Rom - Cagliari Calcio
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
10
8
22
2
Inter Mailand
10
12
21
3
AC Mailand
10
8
21
4
AS Rom
10
5
21
5
Bologna FC
10
8
18
6
Juventus Turin
10
4
18
7
Como 1907
10
6
17
8
Udinese Calcio
10
-3
15
9
US Cremonese
10
0
14
10
Atalanta BC
10
5
13
11
Sassuolo Calcio
9
0
13
12
FC Turin
10
-6
13
13
Lazio Rom
9
4
12
14
Cagliari Calcio
9
-3
9
15
US Lecce
10
-6
9
16
Parma Calcio
10
-7
7
17
Pisa SC
10
-7
6
18
Hellas Verona
10
-10
5
19
AC Florenz
10
-9
4
20
Genua CFC
9
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Juan
Luca Sacchi
Italien
Anstoss
Montag
03. November 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Rom, Italien
Olympiastadion Rom
Kapazität
70’634
