Impressum
Serie A: Lazio Rom - Bologna FC (07.12.2025)
Lazio Rom
18:00
Bologna FC
Lazio Rom
Ab 18:00 Uhr
Vs
Bologna FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Lazio Rom - Bologna FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
14
19
30
2
AC Mailand
13
10
28
3
SSC Neapel
13
9
28
4
AS Rom
13
8
27
5
Bologna FC
13
11
24
6
Como 1907
14
8
24
7
Juventus Turin
13
5
23
8
Sassuolo Calcio
14
2
20
9
Lazio Rom
13
5
18
10
Udinese Calcio
13
-6
18
11
US Cremonese
13
-1
17
12
Atalanta BC
14
0
16
13
FC Turin
13
-11
14
14
US Lecce
13
-7
13
15
Cagliari Calcio
13
-6
11
16
Genua CFC
13
-7
11
17
Parma Calcio
13
-8
11
18
Pisa SC
13
-8
10
19
Hellas Verona
14
-10
9
20
AC Florenz
14
-13
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Michael
Fabbri
Italien
Anstoss
Sonntag
07. Dezember 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Rom, Italien
Olympiastadion Rom
Kapazität
70’634
