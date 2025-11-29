DE
Juventus Turin
Juventus Turin
18:00
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
Juventus Turin
Juventus Turin
Ab 18:00 Uhr
Vs
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
Serie A
Juventus Turin - Cagliari Calcio

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Rom
AS Rom
12
9
27
2
AC Mailand
AC Mailand
12
9
25
3
SSC Neapel
SSC Neapel
12
8
25
4
Inter Mailand
Inter Mailand
12
13
24
5
Bologna FC
Bologna FC
12
13
24
6
Como 1907
Como 1907
13
12
24
7
Juventus Turin
Juventus Turin
12
4
20
8
Lazio Rom
Lazio Rom
12
6
18
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
13
0
17
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
12
-8
15
11
US Cremonese
US Cremonese
12
-3
14
12
FC Turin
FC Turin
12
-10
14
13
Atalanta BC
Atalanta BC
12
0
13
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
12
-5
11
15
Parma Calcio
Parma Calcio
12
-6
11
16
Pisa SC
Pisa SC
12
-6
10
17
US Lecce
US Lecce
12
-8
10
18
Genua CFC
Genua CFC
12
-8
8
19
AC Florenz
AC Florenz
12
-9
6
20
Hellas Verona
Hellas Verona
12
-11
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Valerio
Crezzini
Italien
Anstoss
Samstag
29. November 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Turin, Italien
Allianz Stadium
Kapazität
41’507
In diesem Artikel erwähnt
Juventus Turin
Juventus Turin
Cagliari
Cagliari
Serie A
Serie A
