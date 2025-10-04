DE
Inter Mailand
Inter Mailand
18:00
US Cremonese
US Cremonese
Inter Mailand
Inter Mailand
Ab 18:00 Uhr
Vs
US Cremonese
US Cremonese
Serie A
Inter Mailand - US Cremonese

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
AC Mailand
5
6
12
2
SSC Neapel
SSC Neapel
5
5
12
3
AS Rom
AS Rom
5
4
12
4
Juventus Turin
Juventus Turin
5
4
11
5
Inter Mailand
Inter Mailand
5
6
9
6
Atalanta BC
Atalanta BC
5
6
9
7
US Cremonese
US Cremonese
5
2
9
8
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
6
0
9
9
Como 1907
Como 1907
5
2
8
10
Bologna FC
Bologna FC
5
0
7
10
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
5
0
7
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
5
-3
7
13
Lazio Rom
Lazio Rom
5
3
6
14
Parma Calcio
Parma Calcio
5
-3
5
15
FC Turin
FC Turin
5
-8
4
16
AC Florenz
AC Florenz
5
-3
3
17
Hellas Verona
Hellas Verona
6
-7
3
18
Pisa SC
Pisa SC
5
-3
2
19
Genua CFC
Genua CFC
5
-5
2
20
US Lecce
US Lecce
5
-6
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Ermanno
Feliciani
Italien
Anstoss
Samstag
04. Oktober 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Mailand, Italien
Giuseppe-Meazza-Stadion
Kapazität
80’018
