Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Inter Mailand - US Cremonese (04.10.2025)
Inter Mailand
18:00
US Cremonese
Inter Mailand
Ab 18:00 Uhr
Vs
US Cremonese
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Inter Mailand - US Cremonese
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
5
6
12
2
SSC Neapel
5
5
12
3
AS Rom
5
4
12
4
Juventus Turin
5
4
11
5
Inter Mailand
5
6
9
6
Atalanta BC
5
6
9
7
US Cremonese
5
2
9
8
Sassuolo Calcio
6
0
9
9
Como 1907
5
2
8
10
Bologna FC
5
0
7
10
Cagliari Calcio
5
0
7
12
Udinese Calcio
5
-3
7
13
Lazio Rom
5
3
6
14
Parma Calcio
5
-3
5
15
FC Turin
5
-8
4
16
AC Florenz
5
-3
3
17
Hellas Verona
6
-7
3
18
Pisa SC
5
-3
2
19
Genua CFC
5
-5
2
20
US Lecce
5
-6
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Ermanno
Feliciani
Italien
Anstoss
Samstag
04. Oktober 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Mailand, Italien
Giuseppe-Meazza-Stadion
Kapazität
80’018
