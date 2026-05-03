Sommer und Akanji holen mit Inter den Scudetto

Inter Mailand schlägt Parma mit 2:0. Das Team um die beiden Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji sichert sich damit bereits jetzt vorzeitig den Meistertitel.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Inter Mailand ist zum 21. Mal italienischer Meister. Die Nerazzurri gewinnen gegen Parma mit 2:0 und können drei Spieltage vor Schluss nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Während Manuel Akanji seinen ersten Scudetto gewinnt, ist es für seinen Ex-Nati-Teamkollegen Yann Sommer nach 2024 bereits der zweite. Gleichzeitig heisst das für den bislang von ManCity ausgeliehenen Akanji auch, dass er aufgrund einer Meisterklausel über den Sommer hinaus bei Inter bleibt.

Dass den Mailändern zum Titel auch ein Remis gereicht hätte, ist auf dem Spielfeld kaum zu erkennen. Das Team von Cristian Chivu dominiert die Partie nach Belieben und könnte schon früh in Front gehen, Dumfries setzt seinen Kopfball aber knapp neben das Tor. Mit zunehmender Dauer der ersten Hälfte nähern sich die Nerazzurri dem ersten Treffer dann immer weiter an: Barella scheitert mit seinem Versuch noch an der Latte, kurz vor der Pause trifft Thuram schliesslich zur verdienten Führung.

Nach dem Seitenwechsel ändert sich am Spielgeschehen nicht viel. Akanji und Co. machen defensiv einen solch guten Job, dass Sommer gar nie wirklich gefragt ist. Stattdessen hat Inter mehrheitlich den Ball, ohne sich eine Vielzahl an Möglichkeiten zu erspielen. Eine der wenigen Chance nutzt der eingewechselte Mkhitaryan rund zehn Minuten vor Schluss für die Entscheidung. Spannend wäre die Partie aber wohl ohnehin nicht mehr geworden, dafür sind die Gäste aus Parma, bei denen Sascha Britschgi 90 Minuten auf der Bank sitzt, zu harmlos.

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