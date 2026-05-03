Sommer und Akanji holen mit Inter den Scudetto

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Inter Mailand
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2:0
Parma Calcio
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Inter Mailand
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Beendet
2:0
Parma Calcio
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Thuram 45'+1
Mkhitaryan 80'
03.05.2026, 22:45 Uhr

90. Minute (+3)

Fazit:
Schlusspfiff im Stadio Giuseppe Meazza. Inter Mailand macht den Deckel drauf und krönt sich mit einem souveränen 2:0-Erfolg gegen Parma Calcio vorzeitig zum Meister! Inter war über die gesamte Spielzeit hinweg spielbestimmend. Parma hielt zwar lange gut dagegen, verteidigte kompakt, hatte letztlich aber keine wirkliche Chance. Kurz vor der Pause sorgte Thuram mit dem 1:0 für die Weichenstellung, ehe Mkhitaryan im zweiten Durchgang endgültig alles klarmachte. Spätestens danach war klar, dass dieser Titel Inter nicht mehr zu nehmen ist. Complimenti all'Inter per il Scudetto, Glückwunsch an Inter zum Meistertitel, dem 21. der Vereinsgeschichte! Eine sehr starke Saison findet damit ihre verdiente Krönung. Doch damit nicht genug für Inter. Am 13.05. wartet im Finale der Coppa Italia gegen Lazio Rom die Chance auf das Double.

03.05.2026, 22:39 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+3)

Spielende

03.05.2026, 22:39 Uhr

90. Minute (+3)

Von den Rängen werden die Feierlichkeiten bereits lautstark eingestimmt, auf dem Rasen lässt Inter den Ball mit kurzen Passtafetten durch die eigenen Reihen laufen. Hier ist alles bereit zum Feiern.

03.05.2026, 22:39 Uhr

90. Minute (+1)

Lautaro Martínez setzt sich im zentralen Mittelfeld gewohnt physisch stark gegen mehrere Gegenspieler durch, verlagert nach links auf Dimarco, der scharf in die Mitte spielt. Frattesi kommt zum Abschluss, Suzuki pariert auf der Linie.

03.05.2026, 22:36 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

03.05.2026, 22:35 Uhr

89. Minute

Frattesi kommt für die Schlussminuten ins Spiel und ersetzt Barella, der sich unter Standing Ovations von den Rängen verabschiedet und sich auf die Feierlichkeiten vorbereiten darf.

03.05.2026, 22:35 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Einwechslung bei Inter Mailand: Davide Frattesi

03.05.2026, 22:35 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Auswechslung bei Inter Mailand: Nicolò Barella

03.05.2026, 22:34 Uhr

87. Minute

Nach langem Zuspiel hinter die Kette ist Almqvist auf und davon, legt im Sechzehner quer auf Elphège, der aus kurzer Distanz links unten einschiebt. Der Treffer zählt jedoch nicht, Almqvist stand zuvor im Abseits.

03.05.2026, 22:32 Uhr

85. Minute

Carboni, aktuell von Inter ausgeliehen, kommt für Valeri ins Spiel und erlebt die möglichen Feierlichkeiten seines eigentlichen Arbeitgebers nun aus nächster Nähe mit.

Titel nach Sieg gegen Parma fix
Sommer und Akanji holen mit Inter den Scudetto

Inter Mailand schlägt Parma mit 2:0. Das Team um die beiden Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji sichert sich damit bereits jetzt vorzeitig den Meistertitel.
Publiziert: 03.05.2026 um 22:41 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 22:56 Uhr
1/7
Inter Mailand jubelt über den 21. Meistertitel der Klubgeschichte.
Foto: AFP
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Inter Mailand ist zum 21. Mal italienischer Meister. Die Nerazzurri gewinnen gegen Parma mit 2:0 und können drei Spieltage vor Schluss nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Während Manuel Akanji seinen ersten Scudetto gewinnt, ist es für seinen Ex-Nati-Teamkollegen Yann Sommer nach 2024 bereits der zweite. Gleichzeitig heisst das für den bislang von ManCity ausgeliehenen Akanji auch, dass er aufgrund einer Meisterklausel über den Sommer hinaus bei Inter bleibt.

Dass den Mailändern zum Titel auch ein Remis gereicht hätte, ist auf dem Spielfeld kaum zu erkennen. Das Team von Cristian Chivu dominiert die Partie nach Belieben und könnte schon früh in Front gehen, Dumfries setzt seinen Kopfball aber knapp neben das Tor. Mit zunehmender Dauer der ersten Hälfte nähern sich die Nerazzurri dem ersten Treffer dann immer weiter an: Barella scheitert mit seinem Versuch noch an der Latte, kurz vor der Pause trifft Thuram schliesslich zur verdienten Führung.

Nach dem Seitenwechsel ändert sich am Spielgeschehen nicht viel. Akanji und Co. machen defensiv einen solch guten Job, dass Sommer gar nie wirklich gefragt ist. Stattdessen hat Inter mehrheitlich den Ball, ohne sich eine Vielzahl an Möglichkeiten zu erspielen. Eine der wenigen Chance nutzt der eingewechselte Mkhitaryan rund zehn Minuten vor Schluss für die Entscheidung. Spannend wäre die Partie aber wohl ohnehin nicht mehr geworden, dafür sind die Gäste aus Parma, bei denen Sascha Britschgi 90 Minuten auf der Bank sitzt, zu harmlos.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
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35
51
82
2
SSC Neapel
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35
19
70
3
AC Mailand
AC Mailand
35
19
67
4
Juventus Turin
Juventus Turin
35
28
65
5
Como 1907
Como 1907
35
31
62
6
AS Rom
AS Rom
34
19
61
7
Atalanta BC
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35
15
55
8
Bologna FC
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35
1
49
9
Sassuolo Calcio
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35
-1
49
10
Lazio Rom
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34
4
48
11
Udinese Calcio
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35
-3
47
12
Parma Calcio
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35
-17
42
13
FC Turin
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35
-19
41
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Genua CFC
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35
-8
40
15
Cagliari Calcio
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35
-13
37
16
AC Florenz
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34
-7
37
17
US Lecce
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35
-23
32
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US Cremonese
US Cremonese
34
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19
Hellas Verona
Hellas Verona
35
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20
20
Pisa SC
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35
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AC Mailand
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4
Juventus Turin
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35
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5
Como 1907
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AS Rom
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Atalanta BC
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Bologna FC
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Parma Calcio
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Referee
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Bonacina
Italien
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Sonntag
03. Mai 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Mailand, Italien
Giuseppe-Meazza-Stadion
Kapazität
80'018
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Inter Mailand
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AC Parma
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Serie A
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