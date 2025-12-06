DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Inter Mailand - Como 1907 (06.12.2025)
Inter Mailand
18:00
Como 1907
Inter Mailand
Ab 18:00 Uhr
Vs
Como 1907
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Inter Mailand - Como 1907
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
13
10
28
2
SSC Neapel
13
9
28
3
Inter Mailand
13
15
27
4
AS Rom
13
8
27
5
Como 1907
13
12
24
6
Bologna FC
13
11
24
7
Juventus Turin
13
5
23
8
Lazio Rom
13
5
18
9
Udinese Calcio
13
-6
18
10
Sassuolo Calcio
13
0
17
11
US Cremonese
13
-1
17
12
Atalanta BC
13
2
16
13
FC Turin
13
-11
14
14
US Lecce
13
-7
13
15
Cagliari Calcio
13
-6
11
16
Genua CFC
13
-7
11
17
Parma Calcio
13
-8
11
18
Pisa SC
13
-8
10
19
AC Florenz
13
-11
6
20
Hellas Verona
13
-12
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Marco
Di Bello
Italien
Anstoss
Samstag
06. Dezember 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Mailand, Italien
Giuseppe-Meazza-Stadion
Kapazität
80’018
