Hellas Verona
Hellas Verona
18:30
US Cremonese
US Cremonese
Hellas Verona
Hellas Verona
Ab 18:30 Uhr
Vs
US Cremonese
US Cremonese
Serie A
Hellas Verona - US Cremonese

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
3
5
9
2
Juventus Turin
Juventus Turin
3
4
9
3
Udinese Calcio
Udinese Calcio
3
2
7
4
US Cremonese
US Cremonese
2
2
6
5
AC Mailand
AC Mailand
3
2
6
6
AS Rom
AS Rom
3
1
6
7
Atalanta BC
Atalanta BC
3
3
5
8
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
3
1
4
9
FC Turin
FC Turin
3
-4
4
10
Inter Mailand
Inter Mailand
3
3
3
11
Lazio Rom
Lazio Rom
3
1
3
12
Como 1907
Como 1907
2
1
3
13
Bologna FC
Bologna FC
3
-1
3
14
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
3
-2
3
15
AC Florenz
AC Florenz
3
-2
2
16
Genua CFC
Genua CFC
2
-1
1
17
Pisa SC
Pisa SC
3
-2
1
18
Hellas Verona
Hellas Verona
2
-4
1
18
Parma Calcio
Parma Calcio
3
-4
1
20
US Lecce
US Lecce
3
-5
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Alberto Ruben
Arena
Italien
Anstoss
Montag
15. September 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Verona, Italien
Stadio Marcantonio Bentegodi
Kapazität
39’211
      Meistgelesen