Serie A: Hellas Verona - Parma Calcio (23.11.2025)
Hellas Verona
12:30
Parma Calcio
Hellas Verona
Ab 12:30 Uhr
Vs
Parma Calcio
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
12
8
25
2
Inter Mailand
11
14
24
3
Bologna FC
12
13
24
4
AS Rom
11
7
24
5
AC Mailand
11
8
22
6
Juventus Turin
12
4
20
7
Como 1907
11
6
18
8
Sassuolo Calcio
11
2
16
9
Lazio Rom
11
4
15
10
Udinese Calcio
12
-8
15
11
US Cremonese
11
-1
14
12
FC Turin
11
-6
14
13
Atalanta BC
12
0
13
14
Cagliari Calcio
12
-5
11
15
US Lecce
11
-6
10
16
Pisa SC
11
-6
9
17
Parma Calcio
11
-7
8
18
Genua CFC
12
-8
8
19
AC Florenz
12
-9
6
20
Hellas Verona
11
-10
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Luca
J. Pairetto
Italien
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 12:30 Uhr
Stadion
Verona, Italien
Stadio Marcantonio Bentegodi
Kapazität
39’211
In diesem Artikel erwähnt
Hellas Verona
AC Parma
Serie A