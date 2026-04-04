Spielende (0:1)
Auswechslung V. Nelsson (Hellas Verona)
Einwechslung D. Mosquera (Hellas Verona)
Nachspielzeit
Auswechslung P. Comuzzo (Fiorentina)
Auswechslung N. Fagioli (Fiorentina)
Einwechslung M. Brescianini (Fiorentina)
Einwechslung D. Rugani (Fiorentina)
Gelbe Karte R. Belghali (Hellas Verona)
Rote Karte T. Suslov (Hellas Verona)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
31
45
72
2
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
31
14
54
7
Atalanta BC
30
14
50
8
Bologna FC
31
3
45
9
Lazio Rom
31
3
44
10
Sassuolo Calcio
31
-3
42
11
Udinese Calcio
30
-7
39
12
FC Turin
31
-18
36
13
Parma Calcio
31
-17
35
14
Genua CFC
30
-6
33
15
AC Florenz
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Verona
31
-31
18
20
Pisa SC
31
-32
18