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AC Florenz
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Fagioli 82'

Serie A
Hellas Verona - AC Florenz

04.04.2026, 19:45 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende (0:1)

04.04.2026, 19:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung V. Nelsson (Hellas Verona)

04.04.2026, 19:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung D. Mosquera (Hellas Verona)

04.04.2026, 19:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

04.04.2026, 19:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute

Auswechslung P. Comuzzo (Fiorentina)

04.04.2026, 19:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute

Auswechslung N. Fagioli (Fiorentina)

04.04.2026, 19:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute

Einwechslung M. Brescianini (Fiorentina)

04.04.2026, 19:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute

Einwechslung D. Rugani (Fiorentina)

04.04.2026, 19:43 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

88. Minute

Gelbe Karte R. Belghali (Hellas Verona)

04.04.2026, 19:40 Uhr
Rote Karte
Rote Karte

85. Minute

Rote Karte T. Suslov (Hellas Verona)

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
31
45
72
2
AC Mailand
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
Como 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
AS Rom
31
14
54
7
Atalanta BC
Atalanta BC
30
14
50
8
Bologna FC
Bologna FC
31
3
45
9
Lazio Rom
Lazio Rom
31
3
44
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
31
-3
42
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
30
-7
39
12
FC Turin
FC Turin
31
-18
36
13
Parma Calcio
Parma Calcio
31
-17
35
14
Genua CFC
Genua CFC
30
-6
33
15
AC Florenz
AC Florenz
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Verona
Hellas Verona
31
-31
18
20
Pisa SC
Pisa SC
31
-32
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Marco
Guida
Italien
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Verona, Italien
Stadio Marcantonio Bentegodi
Kapazität
39'211
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