Genua CFC
Genua CFC
18:30
Juventus Turin
Juventus Turin
Genua CFC
Genua CFC
Ab 18:30 Uhr
Vs
Juventus Turin
Juventus Turin
Serie A
Genua CFC - Juventus Turin

Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
2
3
6
2
US Cremonese
US Cremonese
2
2
6
3
AS Rom
AS Rom
2
2
6
4
Inter Mailand
Inter Mailand
1
5
3
5
Juventus Turin
Juventus Turin
1
2
3
6
AC Mailand
AC Mailand
2
1
3
7
Como 1907
Como 1907
2
1
3
8
Bologna FC
Bologna FC
2
0
3
9
Atalanta BC
Atalanta BC
2
0
2
10
AC Florenz
AC Florenz
1
0
1
10
Hellas Verona
Hellas Verona
1
0
1
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
1
0
1
13
Genua CFC
Genua CFC
1
0
1
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
2
-1
1
14
Pisa SC
Pisa SC
2
-1
1
16
Parma Calcio
Parma Calcio
2
-2
1
17
US Lecce
US Lecce
2
-2
1
18
Lazio Rom
Lazio Rom
1
-2
0
19
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
2
-3
0
20
FC Turin
FC Turin
1
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Daniele
Chiffi
Italien
Anstoss
Sonntag
31. August 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Genua, Italien
Stadio Luigi Ferraris
Kapazität
33’205
