Impressum
Serie A: FC Turin - AC Mailand (08.12.2025)
FC Turin
20:45
AC Mailand
FC Turin
Ab 20:45 Uhr
Vs
AC Mailand
Serie A
FC Turin - AC Mailand
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
14
10
31
2
Inter Mailand
14
19
30
3
AC Mailand
13
10
28
4
AS Rom
14
7
27
5
Bologna FC
14
11
25
6
Como 1907
14
8
24
7
Juventus Turin
14
4
23
8
Sassuolo Calcio
14
2
20
9
US Cremonese
14
1
20
10
Lazio Rom
14
5
19
11
Udinese Calcio
13
-6
18
12
Atalanta BC
14
0
16
13
Cagliari Calcio
14
-5
14
14
FC Turin
13
-11
14
15
US Lecce
14
-9
13
16
Genua CFC
13
-7
11
17
Parma Calcio
13
-8
11
18
Pisa SC
13
-8
10
19
Hellas Verona
14
-10
9
20
AC Florenz
14
-13
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Daniele
Chiffi
Italien
Anstoss
Montag
08. Dezember 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Turin, Italien
Stadio Olimpico Grande Torino
Kapazität
28’177
