Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Como 1907 - Lazio Rom (24.08.2025)
Como 1907
18:30
Lazio Rom
Zum Fussball-Kalender
Como 1907
Ab 18:30 Uhr
Vs
Lazio Rom
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Como 1907 - Lazio Rom
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
1
2
3
2
US Cremonese
1
1
3
3
AS Rom
1
1
3
4
Genua CFC
1
0
1
4
US Lecce
1
0
1
6
AC Florenz
0
0
0
6
Atalanta BC
0
0
0
6
Cagliari Calcio
0
0
0
6
Como 1907
0
0
0
6
Hellas Verona
0
0
0
6
Inter Mailand
0
0
0
6
Juventus Turin
0
0
0
6
Lazio Rom
0
0
0
6
Parma Calcio
0
0
0
6
Pisa SC
0
0
0
6
FC Turin
0
0
0
6
Udinese Calcio
0
0
0
18
AC Mailand
1
-1
0
19
Bologna FC
1
-1
0
20
Sassuolo Calcio
1
-2
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Gianluca
Manganiello
Italien
Anstoss
Sonntag
24. August 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Como, Italien
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Kapazität
13’602
