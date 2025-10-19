DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Como 1907 - Juventus Turin (19.10.2025)
Como 1907
12:30
Juventus Turin
Como 1907
Ab 12:30 Uhr
Vs
Juventus Turin
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Como 1907 - Juventus Turin
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
7
10
15
2
SSC Neapel
7
5
15
3
AS Rom
7
4
15
4
AC Mailand
6
6
13
5
Juventus Turin
6
4
12
6
Atalanta BC
6
6
10
7
Bologna FC
6
4
10
8
Sassuolo Calcio
7
0
10
9
Como 1907
6
2
9
10
US Cremonese
6
-1
9
11
Cagliari Calcio
6
0
8
12
Udinese Calcio
6
-3
8
13
FC Turin
7
-7
8
14
Lazio Rom
6
3
7
15
US Lecce
7
-5
6
16
Parma Calcio
6
-4
5
17
Hellas Verona
7
-7
4
18
AC Florenz
6
-4
3
19
Pisa SC
7
-7
3
20
Genua CFC
6
-6
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Giovanni
Ayroldi
Italien
Anstoss
Sonntag
19. Oktober 2025 um 12:30 Uhr
Stadion
Como, Italien
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Kapazität
13’602
