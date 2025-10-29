DE
FR
Abonnieren
Como 1907
Como 1907
18:30
Hellas Verona
Hellas Verona
Zum Fussball-Kalender
Como 1907
Como 1907
Ab 18:30 Uhr
Vs
Hellas Verona
Hellas Verona
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Serie A
Como 1907 - Hellas Verona

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
9
8
21
2
AC Mailand
AC Mailand
9
7
18
3
AS Rom
AS Rom
8
5
18
4
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
5
Bologna FC
Bologna FC
8
6
14
6
Atalanta BC
Atalanta BC
9
6
13
7
Como 1907
Como 1907
8
4
13
8
Juventus Turin
Juventus Turin
8
1
12
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
8
-2
12
10
Lazio Rom
Lazio Rom
8
4
11
11
US Cremonese
US Cremonese
8
-1
11
12
FC Turin
FC Turin
8
-6
11
13
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
8
-1
10
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
8
-2
9
15
Parma Calcio
Parma Calcio
8
-4
7
16
US Lecce
US Lecce
9
-7
6
17
Hellas Verona
Hellas Verona
8
-7
5
18
AC Florenz
AC Florenz
8
-5
4
19
Pisa SC
Pisa SC
8
-7
4
20
Genua CFC
Genua CFC
8
-7
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Como, Italien
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Kapazität
13’602
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen