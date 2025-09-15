DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Como 1907 - Genua CFC (15.09.2025)
Como 1907
20:45
Genua CFC
Zum Fussball-Kalender
Como 1907
Ab 20:45 Uhr
Vs
Genua CFC
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Como 1907 - Genua CFC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
3
5
9
2
Juventus Turin
3
4
9
3
Udinese Calcio
3
2
7
4
US Cremonese
2
2
6
5
AC Mailand
3
2
6
6
AS Rom
3
1
6
7
Atalanta BC
3
3
5
8
Cagliari Calcio
3
1
4
9
FC Turin
3
-4
4
10
Inter Mailand
3
3
3
11
Lazio Rom
3
1
3
12
Como 1907
2
1
3
13
Bologna FC
3
-1
3
14
Sassuolo Calcio
3
-2
3
15
AC Florenz
3
-2
2
16
Genua CFC
2
-1
1
17
Pisa SC
3
-2
1
18
Hellas Verona
2
-4
1
18
Parma Calcio
3
-4
1
20
US Lecce
3
-5
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Marco
Piccinini
Italien
Anstoss
Montag
15. September 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Como, Italien
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Kapazität
13’602
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen