Impressum
Serie A: Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio (30.10.2025)
Cagliari Calcio
18:30
Sassuolo Calcio
Cagliari Calcio
Ab 18:30 Uhr
Vs
Sassuolo Calcio
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
9
8
21
2
AS Rom
9
6
21
3
Inter Mailand
9
11
18
4
AC Mailand
9
7
18
5
Como 1907
9
6
16
6
Bologna FC
9
6
15
7
Juventus Turin
9
3
15
8
US Cremonese
9
1
14
9
Atalanta BC
9
6
13
10
Udinese Calcio
9
-4
12
11
FC Turin
9
-6
12
12
Lazio Rom
8
4
11
13
Sassuolo Calcio
8
-1
10
14
Cagliari Calcio
8
-2
9
15
Parma Calcio
9
-5
7
16
US Lecce
9
-7
6
17
Hellas Verona
9
-9
5
18
Pisa SC
8
-7
4
19
AC Florenz
9
-8
4
20
Genua CFC
9
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Luca
J. Pairetto
Italien
Anstoss
Donnerstag
30. Oktober 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Cagliari, Italien
Unipol Domus
Kapazität
16’416
