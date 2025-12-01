DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Bologna FC - US Cremonese (01.12.2025)
Bologna FC
20:45
US Cremonese
Zum Fussball-Kalender
Bologna FC
Ab 20:45 Uhr
Vs
US Cremonese
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Bologna FC - US Cremonese
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
13
10
28
2
SSC Neapel
13
9
28
3
Inter Mailand
13
15
27
4
AS Rom
13
8
27
5
Bologna FC
12
13
24
6
Como 1907
13
12
24
7
Juventus Turin
13
5
23
8
Lazio Rom
13
5
18
9
Udinese Calcio
13
-6
18
10
Sassuolo Calcio
13
0
17
11
Atalanta BC
13
2
16
12
US Cremonese
12
-3
14
13
FC Turin
13
-11
14
14
US Lecce
13
-7
13
15
Cagliari Calcio
13
-6
11
16
Genua CFC
13
-7
11
17
Parma Calcio
13
-8
11
18
Pisa SC
13
-8
10
19
AC Florenz
13
-11
6
20
Hellas Verona
13
-12
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Ermanno
Feliciani
Italien
Anstoss
Montag
01. Dezember 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Bologna, Italien
Stadio Renato Dall’Ara
Kapazität
36’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Bologna
US Cremonese
Serie A
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Bologna
US Cremonese
Serie A