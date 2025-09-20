DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Bologna FC - Genua CFC (20.09.2025)
Bologna FC
15:00
Genua CFC
Bologna FC
Ab 15:00 Uhr
Vs
Genua CFC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Bologna FC - Genua CFC
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
3
5
9
2
Juventus Turin
3
4
9
3
Cagliari Calcio
4
2
7
3
US Cremonese
3
2
7
5
Udinese Calcio
3
2
7
6
AC Mailand
3
2
6
7
AS Rom
3
1
6
8
Atalanta BC
3
3
5
9
Como 1907
3
1
4
10
FC Turin
3
-4
4
11
Inter Mailand
3
3
3
12
Lazio Rom
3
1
3
13
Bologna FC
3
-1
3
14
Sassuolo Calcio
3
-2
3
15
Genua CFC
3
-1
2
16
AC Florenz
3
-2
2
17
Hellas Verona
3
-4
2
18
Pisa SC
3
-2
1
19
Parma Calcio
3
-4
1
20
US Lecce
4
-6
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Guiseppe
Collu
Italien
Anstoss
Samstag
20. September 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Bologna, Italien
Stadio Renato Dall’Ara
Kapazität
36’000
