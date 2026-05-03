Spielende (0:0)
Gelbe Karte S. Castro (Bologna)
Nachspielzeit
Einwechslung G. Zappa (Cagliari)
Auswechslung M. Adopo (Cagliari)
Einwechslung N. Zortea (Bologna)
Auswechslung L. De Silvestri (Bologna)
Auswechslung F. Bernardeschi (Bologna)
Einwechslung L. Ferguson (Bologna)
Einwechslung P. Mendy (Cagliari)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
35
51
82
2
SSC Neapel
35
19
70
3
AC Mailand
35
19
67
4
Juventus Turin
35
28
65
5
Como 1907
35
31
62
6
AS Rom
34
19
61
7
Atalanta BC
35
15
55
8
Bologna FC
35
1
49
9
Sassuolo Calcio
35
-1
49
10
Lazio Rom
34
4
48
11
Udinese Calcio
35
-3
47
12
Parma Calcio
35
-17
42
13
FC Turin
35
-19
41
14
Genua CFC
35
-8
40
15
Cagliari Calcio
35
-13
37
16
AC Florenz
34
-7
37
17
US Lecce
35
-23
32
18
US Cremonese
34
-25
28
19
Hellas Verona
35
-33
20
20
Pisa SC
35
-38
18