DE
FR
Abonnieren
Atalanta BC
Atalanta BC
15:00
US Lecce
US Lecce
Zum Fussball-Kalender
Atalanta BC
Atalanta BC
Ab 15:00 Uhr
Vs
US Lecce
US Lecce
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Serie A
Atalanta BC - US Lecce

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
3
5
9
2
Juventus Turin
Juventus Turin
3
4
9
3
US Cremonese
US Cremonese
2
2
6
4
AS Rom
AS Rom
2
2
6
5
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
3
1
4
5
Udinese Calcio
Udinese Calcio
2
1
4
7
Inter Mailand
Inter Mailand
3
3
3
8
Lazio Rom
Lazio Rom
2
2
3
9
AC Mailand
AC Mailand
2
1
3
10
Como 1907
Como 1907
2
1
3
11
Bologna FC
Bologna FC
2
0
3
12
Atalanta BC
Atalanta BC
2
0
2
13
AC Florenz
AC Florenz
3
-2
2
14
Pisa SC
Pisa SC
2
-1
1
15
Genua CFC
Genua CFC
2
-1
1
16
US Lecce
US Lecce
2
-2
1
17
Hellas Verona
Hellas Verona
2
-4
1
17
Parma Calcio
Parma Calcio
3
-4
1
19
FC Turin
FC Turin
2
-5
1
20
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
2
-3
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Gianluca
Manganiello
Italien
Anstoss
Sonntag
14. September 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Bergamo, Italien
Gewiss Stadium
Kapazität
24’950
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen