DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Atalanta BC - AC Florenz (30.11.2025)
Atalanta BC
18:00
AC Florenz
Zum Fussball-Kalender
Atalanta BC
Ab 18:00 Uhr
Vs
AC Florenz
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Atalanta BC - AC Florenz
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
13
10
28
2
AS Rom
12
9
27
3
SSC Neapel
12
8
25
4
Inter Mailand
12
13
24
5
Bologna FC
12
13
24
6
Como 1907
13
12
24
7
Juventus Turin
13
5
23
8
Lazio Rom
13
5
18
9
Udinese Calcio
13
-6
18
10
Sassuolo Calcio
13
0
17
11
US Cremonese
12
-3
14
12
FC Turin
12
-10
14
13
Atalanta BC
12
0
13
14
Cagliari Calcio
13
-6
11
15
Genua CFC
13
-7
11
16
Parma Calcio
13
-8
11
17
Pisa SC
12
-6
10
18
US Lecce
12
-8
10
19
AC Florenz
12
-9
6
20
Hellas Verona
13
-12
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Matteo
Marcenaro
Italien
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Bergamo, Italien
Gewiss Stadium
Kapazität
24’950
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Atalanta Bergamo
AC Florenz
Serie A
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Atalanta Bergamo
AC Florenz
Serie A