Serie A: AS Rom - Udinese Calcio (09.11.2025)
AS Rom
18:00
Udinese Calcio
AS Rom
Ab 18:00 Uhr
Vs
Udinese Calcio
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
AS Rom - Udinese Calcio
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
11
8
22
2
SSC Neapel
10
8
22
3
Inter Mailand
10
12
21
4
AS Rom
10
5
21
5
Juventus Turin
11
4
19
6
Bologna FC
10
8
18
7
Como 1907
11
6
18
8
Lazio Rom
10
6
15
9
Udinese Calcio
10
-3
15
10
US Cremonese
11
-1
14
11
FC Turin
11
-6
14
12
Atalanta BC
10
5
13
13
Sassuolo Calcio
10
-1
13
14
Cagliari Calcio
11
-5
10
15
US Lecce
11
-6
10
16
Pisa SC
11
-6
9
17
Parma Calcio
11
-7
8
18
Genua CFC
10
-8
6
19
Hellas Verona
11
-10
6
20
AC Florenz
10
-9
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Guiseppe
Collu
Italien
Anstoss
Sonntag
09. November 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Rom, Italien
Olympiastadion Rom
Kapazität
70’634
