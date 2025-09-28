DE
AS Rom
AS Rom
15:00
Hellas Verona
Hellas Verona
AS Rom
AS Rom
Ab 15:00 Uhr
Vs
Hellas Verona
Hellas Verona
Serie A
AS Rom - Hellas Verona

Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
4
6
12
2
Juventus Turin
Juventus Turin
5
4
11
3
Inter Mailand
Inter Mailand
5
6
9
4
Atalanta BC
Atalanta BC
5
6
9
5
AC Mailand
AC Mailand
4
5
9
6
US Cremonese
US Cremonese
5
2
9
7
AS Rom
AS Rom
4
2
9
8
Como 1907
Como 1907
5
2
8
9
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
5
0
7
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
4
-1
7
11
Bologna FC
Bologna FC
4
0
6
12
FC Turin
FC Turin
4
-7
4
13
Lazio Rom
Lazio Rom
4
0
3
14
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
4
-3
3
15
Hellas Verona
Hellas Verona
4
-4
3
16
Genua CFC
Genua CFC
4
-2
2
17
AC Florenz
AC Florenz
4
-3
2
18
Parma Calcio
Parma Calcio
4
-4
2
19
Pisa SC
Pisa SC
4
-3
1
20
US Lecce
US Lecce
4
-6
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Ermanno
Feliciani
Italien
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Rom, Italien
Olympiastadion Rom
Kapazität
70’634
