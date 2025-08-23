DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: AS Rom - Bologna FC (23.08.2025)
AS Rom
20:45
Bologna FC
AS Rom
Ab 20:45 Uhr
Vs
Bologna FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
AS Rom - Bologna FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
0
0
0
1
AC Florenz
0
0
0
1
AS Rom
0
0
0
1
Atalanta BC
0
0
0
1
Bologna FC
0
0
0
1
Cagliari Calcio
0
0
0
1
Como 1907
0
0
0
1
Genua CFC
0
0
0
1
Hellas Verona
0
0
0
1
Inter Mailand
0
0
0
1
Juventus Turin
0
0
0
1
Lazio Rom
0
0
0
1
Parma Calcio
0
0
0
1
Pisa SC
0
0
0
1
Sassuolo Calcio
0
0
0
1
SSC Neapel
0
0
0
1
FC Turin
0
0
0
1
Udinese Calcio
0
0
0
1
US Cremonese
0
0
0
1
US Lecce
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Luca
Zufferli
Italien
Anstoss
Samstag
23. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Rom, Italien
Olympiastadion Rom
Kapazität
70’634
