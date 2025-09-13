DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: AC Florenz - SSC Neapel (13.09.2025)
AC Florenz
20:45
SSC Neapel
AC Florenz
Ab 20:45 Uhr
Vs
SSC Neapel
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
AC Florenz - SSC Neapel
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Juventus Turin
2
3
6
1
SSC Neapel
2
3
6
3
US Cremonese
2
2
6
4
AS Rom
2
2
6
5
Udinese Calcio
2
1
4
6
Inter Mailand
2
4
3
7
Lazio Rom
2
2
3
8
AC Mailand
2
1
3
9
Como 1907
2
1
3
10
Bologna FC
2
0
3
11
Atalanta BC
2
0
2
12
AC Florenz
2
0
2
13
Cagliari Calcio
2
-1
1
13
Pisa SC
2
-1
1
15
Genua CFC
2
-1
1
16
Parma Calcio
2
-2
1
17
US Lecce
2
-2
1
18
Hellas Verona
2
-4
1
19
FC Turin
2
-5
1
20
Sassuolo Calcio
2
-3
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Luca
Zufferli
Italien
Anstoss
Samstag
13. September 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Florenz, Italien
Stadio Artemio Franchi
Kapazität
43’147
