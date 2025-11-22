DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: AC Florenz - Juventus Turin (22.11.2025)
AC Florenz
18:00
Juventus Turin
AC Florenz
Ab 18:00 Uhr
Vs
Juventus Turin
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
AC Florenz - Juventus Turin
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
11
14
24
2
AS Rom
11
7
24
3
AC Mailand
11
8
22
4
SSC Neapel
11
6
22
5
Bologna FC
11
10
21
6
Juventus Turin
11
4
19
7
Como 1907
11
6
18
8
Sassuolo Calcio
11
2
16
9
Lazio Rom
11
4
15
10
Udinese Calcio
11
-5
15
11
US Cremonese
11
-1
14
12
FC Turin
11
-6
14
13
Atalanta BC
11
2
13
14
Cagliari Calcio
11
-5
10
15
US Lecce
11
-6
10
16
Pisa SC
11
-6
9
17
Parma Calcio
11
-7
8
18
Genua CFC
11
-8
7
19
Hellas Verona
11
-10
6
20
AC Florenz
11
-9
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Daniele
Doveri
Italien
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Florenz, Italien
Stadio Artemio Franchi
Kapazität
43’147
In diesem Artikel erwähnt
AC Florenz
Juventus Turin
Serie A
