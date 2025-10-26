DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: AC Florenz - Bologna FC (26.10.2025)
AC Florenz
18:00
Bologna FC
Zum Fussball-Kalender
AC Florenz
Ab 18:00 Uhr
Vs
Bologna FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
AC Florenz - Bologna FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
8
7
18
2
AC Mailand
8
7
17
3
Inter Mailand
8
8
15
4
AS Rom
7
4
15
5
Bologna FC
7
6
13
6
Como 1907
8
4
13
7
Atalanta BC
8
6
12
8
Juventus Turin
7
2
12
9
Udinese Calcio
8
-2
12
10
US Cremonese
8
-1
11
11
Sassuolo Calcio
7
0
10
12
Lazio Rom
7
3
8
13
Cagliari Calcio
7
-2
8
14
FC Turin
7
-7
8
15
Parma Calcio
8
-4
7
16
US Lecce
8
-6
6
17
Pisa SC
8
-7
4
18
Hellas Verona
7
-7
4
19
AC Florenz
7
-5
3
20
Genua CFC
7
-6
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Federico
La Penna
Italien
Anstoss
Sonntag
26. Oktober 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Florenz, Italien
Stadio Artemio Franchi
Kapazität
43’147
