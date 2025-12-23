DE
Seit 2024 nicht mehr im Kader
Milan löst Vertrag mit Transferflop auf

Divock Origi und die AC Milan gehen getrennte Wege. Der Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst, ab Januar ist der Stürmer ablösefrei.
Publiziert: 14:09 Uhr
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Die Zeit von Divock Origi bei der AC Milan war nicht von Erfolg geprägt.
Wie verschiedene italienische Medien, darunter Sky Italia und «Gazzetta dello Sport», berichten, haben sich die AC Milan und Stürmer Divock Origi (30) auf die Auflösung des Vertrags per 1. Januar 2026 geeinigt. Dann wird der 30-Jährige ablösefrei zu haben sein.

Der Belgier hat seit Mai 2023 kein Spiel mehr für die Rossoneri bestritten. Es folgte eine Leihe zu Nottingham Forest, seit Sommer 2024 trainierte er vorwiegend mit Milan Futuro, der 2. Mannschaft aus der vierthöchsten Liga.

Origi war im Sommer 2022 von Liverpool, wo er in sieben Saisons 41 Tore erzielt hatte, nach Mailand gewechselt. Durchsetzen konnte er sich nie, in 36 Spielen schoss er lediglich zwei Tore.

