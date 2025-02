Die AS Roma hat den Schweizer Alessandro Romano mit einem Profivertrag ausgestattet. Der talentierte Mittelfeldspieler, der regelmässig mit der ersten Mannschaft trainiert, steht kurz davor, der erste Schweizer zu werden, der für Roma in einem Pflichtspiel aufläuft.

1/6 Grosser Moment für die ganze Familie Romano: links Mutter Sara, der neue Roma-Profi Alessandro und rechts Ex-FCZ-Trainer Umberto. Foto: AS Roma / ZVG

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Noch nie hat ein Schweizer ein Pflichtspiel für die AS Roma bestritten. Das könnte sich bald ändern. Der Zürcher Alessandro Romano (18) hat am Montag seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Am Dienstag gaben die Giallorossi die Verlängerung des im Sommer auslaufenden Kontrakts bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr offiziell bekannt.

«Es erfüllt mich mit sehr viel Stolz. Es ist ein Tag, der für immer in Erinnerung bleiben wird», sagt Romano zu Blick. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei seiner Mutter Sara und seinem Vater und Ex-FCZ-Trainer Umberto (52). Zurücklehnen komme jetzt aber nicht infrage. «Es ist ein weiterer Step zu meinem Ziel. Jetzt liegt es an mir, meine Leistungen zu bestätigen und noch zielstrebiger und harter zu arbeiten», betont er.

Viele Komplimente von Teamkollegen

Angefangen hat Romanos Weg in Rom vor bald drei Jahren. Damals zog es ihn aus Winterthur, wo sein Bruder Luca (20) noch immer Captain der U21 ist, in die «Ewige Stadt». Entdeckt haben ihn die Römer Scouts während eines Spiels mit der U-Nati, ehe sie ihn auch auf der Schützenwiese beobachteten. Inzwischen spielt der defensive Mittelfeldspieler seit einem Jahr für Romas Primavera, der höchsten Jugendstufe des Klubs, und trainiert regelmässig mit den Profis.

Dabei macht Romano mit seiner Spielintelligenz und seinem linken Fuss beste Werbung in eigener Sache. Lob kriegt der U19-Nati-Captain nicht nur von Beobachtern der Jugendliga Italiens, sondern auch teamintern. «Es ist für mich jedes Mal aufs Neue eine Ehre, mit Weltmeistern und anderen so grossartigen Spielern zu trainieren und von ihnen zu lernen.»

Spätestens ab Sommer bei den Profis

Angetan von Romanos Entwicklung ist auch Roma-Trainer Claudio Ranieri (73). Anfang Januar bot er ihn zum ersten Mal für ein Serie-A-Spiel auf. Und es ist damit zu rechnen, dass er ihn bald wieder ins Kader beruft. Die Hoffnung ist jedenfalls gross, dass er bald sein Profidebüt geben kann.

Romano spürt, dass man im Klub auf ihn setzt. Im Rahmen der Vertragsverlängerung hat Sportchef Florent Ghisolfi (39) dem schweizerisch-italienischen Doppelbürger einen klaren Plan vorgelegt. Dieser sieht vor, dass Romano bis Sommer Teil der Primavera bleibt, bei Bedarf aber für die erste Mannschaft zur Verfügung steht. Im Sommer wird er dann die Vorbereitung mit den Profis machen und ist für das Kader eingeplant.

Spätestens dann wird Romano seine Nummer 6 aus der Jugendabteilung mit der Nummer 60 bei den Profis eintauschen. Sportlich läuft es derzeit also wie gewünscht. Aber auch privat ist einiges in Bewegung. In diesen Tagen hat er eine Mietwohnung südlich von Rom, direkt beim Trainingszentrum Trigoria, bezogen. Zuvor lebte er in einem Internat des Klubs. Das Leben als Profifussballer? Für Romano ist es so richtig lanciert.

