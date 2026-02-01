DE
FR
Abonnieren

Nach nur einem halben Jahr
Immobile verlässt Bologna in Richtung Ligue 1

Ciro Immobile wechselt zum französischen Erstligisten Paris FC. Bei Bologna kam er zuletzt nicht über die Rolle des Reservisten hinaus.
Publiziert: 15:26 Uhr
|
Aktualisiert: 15:28 Uhr
Kommentieren
1/2
Ciro Immobile verlässt Bologna nach einem halben Jahr bereits wieder.
Foto: keystone-sda.ch
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Ciro Immobile (35) verlässt Bologna nach nur einer halben Saison bereits wieder. Der Italiener wechselt laut Transferexperte Fabrizio Romano zum Paris FC in die Ligue 1. Über die Vertragslaufzeit und die Ablösesumme ist nichts bekannt.

Für Immobile ist es nach je einem Jahr bei Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul die dritte Station im Ausland – die erste in Frankreich. In der Hinrunde kam er bei Bologna wettbewerbsübergreifend nur auf neun Einsätze, in denen ihm weder ein Tor noch eine Vorlage gelang.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Bologna
Bologna
Paris FC
Paris FC
Ligue 1
Ligue 1
Serie A
Serie A
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bologna
        Bologna
        Paris FC
        Paris FC
        Ligue 1
        Ligue 1
        Serie A
        Serie A
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers