Ciro Immobile wechselt zum französischen Erstligisten Paris FC. Bei Bologna kam er zuletzt nicht über die Rolle des Reservisten hinaus.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Ciro Immobile (35) verlässt Bologna nach nur einer halben Saison bereits wieder. Der Italiener wechselt laut Transferexperte Fabrizio Romano zum Paris FC in die Ligue 1. Über die Vertragslaufzeit und die Ablösesumme ist nichts bekannt.

Für Immobile ist es nach je einem Jahr bei Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul die dritte Station im Ausland – die erste in Frankreich. In der Hinrunde kam er bei Bologna wettbewerbsübergreifend nur auf neun Einsätze, in denen ihm weder ein Tor noch eine Vorlage gelang.

