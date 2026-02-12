Verletzungs-Schock bei Atalantas De Ketelaere

Eigentlich wäre Charles De Ketelaere (24) am Montag beim 2:1-Sieg von Atalanta über Cremonese in der Startelf gestanden. Doch dann der Schock: Bergamos Mittelfeld-Maestro verletzt sich beim Aufwärmen.
Am Mittwoch dann die nächste böse Überraschung, hat sich der Belgier doch nicht nur eine kleine Blessur, sondern gleich einen Meniskusriss zugezogen. Die Ausfalldauer? Noch nicht bekannt. Der Klub prüft nun die besten Behandlungsmöglichkeiten, erst dann kann abgeschätzt werden, wann De Ketelaere auf den Platz zurückkehrt.
In der Schweiz ist De Ketelaere kein Unbekannter, zeigte er seine Qualitäten doch bei einem Gala-Auftritt in Bern: Als YB im Herbst 2024 in der Champions League mit 1:6 unterging, war der Belgier mit zwei Toren und drei Vorlagen federführend.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
24
38
58
2
AC Mailand
23
21
50
3
SSC Neapel
24
13
49
4
Juventus Turin
24
21
46
5
AS Rom
24
15
46
6
Como 1907
23
21
41
7
Atalanta BC
24
11
39
8
Lazio Rom
24
3
33
9
Udinese Calcio
24
-9
32
10
Bologna FC
24
1
30
11
Sassuolo Calcio
24
-7
29
12
Cagliari Calcio
24
-5
28
13
FC Turin
24
-18
27
14
Parma Calcio
24
-14
26
15
Genua CFC
24
-8
23
16
US Cremonese
24
-12
23
17
US Lecce
24
-16
21
18
AC Florenz
24
-11
18
19
Pisa SC
24
-21
15
20
Hellas Verona
24
-23
15