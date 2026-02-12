DE
Nach Aufwärmen ausgefallen
Verletzungs-Schock bei Atalantas De Ketelaere

Am Montagabend hätte Charles de Ketelaere mit Atalanta Bergamo das Heimspiel gegen Cremonese bestreiten sollen, fällt aber kurzfristig aus. Jetzt stellt sich heraus, dass der Belgier seinem Team länger fehlen wird.
Hat sich beim Aufwärmen einen Meniskusriss zugezogen: Atalanta-Star Charles De Ketelaere.
Foto: imago/Belga
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Eigentlich wäre Charles De Ketelaere (24) am Montag beim 2:1-Sieg von Atalanta über Cremonese in der Startelf gestanden. Doch dann der Schock: Bergamos Mittelfeld-Maestro verletzt sich beim Aufwärmen.

Am Mittwoch dann die nächste böse Überraschung, hat sich der Belgier doch nicht nur eine kleine Blessur, sondern gleich einen Meniskusriss zugezogen. Die Ausfalldauer? Noch nicht bekannt. Der Klub prüft nun die besten Behandlungsmöglichkeiten, erst dann kann abgeschätzt werden, wann De Ketelaere auf den Platz zurückkehrt.

In der Schweiz ist De Ketelaere kein Unbekannter, zeigte er seine Qualitäten doch bei einem Gala-Auftritt in Bern: Als YB im Herbst 2024 in der Champions League mit 1:6 unterging, war der Belgier mit zwei Toren und drei Vorlagen federführend.

