Milan und Como betroffen
Australischer Serie-A-Traum wegen finanzieller Risiken geplatzt

In Perth hätten sich Milan und Como duellieren sollen – so war es der Plan der Serie A, der nun ins Wasser fällt. Präsident Ezio Simonelli zeigt sich entsprechend enttäuscht.
Publiziert: 17:22 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Das Serie-A-Duell zwischen Milan und Como findet nicht wie ursprünglich geplant in Australien statt.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Serie-A-Partie zwischen der AC Milan und Como findet im Februar nicht wie vorgesehen im australischen Perth statt. Darauf einigten sich die Serie A und die westaustralische Regierung am Montag einvernehmlich. Grund für die Absage seien finanzielle Risiken wegen zusätzlicher Auflagen, die der asiatische Fussballverband AFC kurzfristig auferlegte, erklärten die involvierten Parteien.

Die Partie der 24. Meisterschaftsrunde findet am 8. Februar während den Olympischen Winterspielen in Norditalien statt. «Wir bedauern das Scheitern dieses Projekts und sind fest davon überzeugt, dass dies eine verpasste Chance für die internationale Förderung des italienischen Fussballs ist», kommentierte Ezio Simonelli, der Präsident Serie A. Bei den Fans stiess die Idee auf Kritik.

Im Oktober war bereits der Plan der spanischen La Liga verworfen worden, die Meisterschaftspartie zwischen dem FC Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
15
20
33
2
AC Mailand
AC Mailand
15
11
32
3
SSC Neapel
SSC Neapel
15
9
31
4
AS Rom
AS Rom
16
7
30
5
Juventus Turin
Juventus Turin
16
6
29
6
Bologna FC
Bologna FC
15
10
25
7
Como 1907
Como 1907
15
7
24
8
Lazio Rom
Lazio Rom
16
6
23
9
Atalanta BC
Atalanta BC
16
2
22
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
16
1
21
11
US Cremonese
US Cremonese
16
0
21
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
16
-10
21
13
FC Turin
FC Turin
16
-10
20
14
US Lecce
US Lecce
15
-8
16
15
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
16
-6
15
16
Genua CFC
Genua CFC
16
-8
14
17
Parma Calcio
Parma Calcio
15
-8
14
18
Hellas Verona
Hellas Verona
15
-9
12
19
Pisa SC
Pisa SC
16
-10
11
20
AC Florenz
AC Florenz
16
-10
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Serie A
Serie A
AC Milan
AC Milan
Como
Como
Was sagst du dazu?
