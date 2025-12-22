In Perth hätten sich Milan und Como duellieren sollen – so war es der Plan der Serie A, der nun ins Wasser fällt. Präsident Ezio Simonelli zeigt sich entsprechend enttäuscht.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Serie-A-Partie zwischen der AC Milan und Como findet im Februar nicht wie vorgesehen im australischen Perth statt. Darauf einigten sich die Serie A und die westaustralische Regierung am Montag einvernehmlich. Grund für die Absage seien finanzielle Risiken wegen zusätzlicher Auflagen, die der asiatische Fussballverband AFC kurzfristig auferlegte, erklärten die involvierten Parteien.

Die Partie der 24. Meisterschaftsrunde findet am 8. Februar während den Olympischen Winterspielen in Norditalien statt. «Wir bedauern das Scheitern dieses Projekts und sind fest davon überzeugt, dass dies eine verpasste Chance für die internationale Förderung des italienischen Fussballs ist», kommentierte Ezio Simonelli, der Präsident Serie A. Bei den Fans stiess die Idee auf Kritik.

Im Oktober war bereits der Plan der spanischen La Liga verworfen worden, die Meisterschaftspartie zwischen dem FC Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen.

