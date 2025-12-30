Barcelona überwies 2020 einst 60 Millionen Euro Ablöse, um Miralem Pjanic von Juventus Turin abzuwerben. Der Bosnier, der zuletzt ein halbes Jahr ohne Verein war, hat nun mit 35 Jahren seinen Rücktritt erklärt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Er spielte in drei der Top-5-Ligen Europas und nahm einmal mit Bosnien-Herzegowina (2014 in Brasilien) an einer WM teil – nun erfolgt der offizielle Rücktritt vom Profi-Sport. Miralem Pjanic (35) erklärt gegenüber «Tuttosport» seine aktive Fussball-Karriere für beendet.

«Ich habe aufgehört», reagiert er auf die Anspielung, dass sich einige Fans von Juventus Turin eine Rückkehr erhofft haben. «Jetzt geniesse ich mein Kind (ein Sohn namens Edin, Anm. der Red.) und bin Papa.»

Pjanic stand unter anderem bei Lyon, der AS Roma, Juventus, Barcelona und Besiktas unter Vertrag. Nach seinem einjährigen Abenteuer beim ZSKA Moskau war er seit Sommer 2025 vereinslos.

Die meisten Partien absolvierte der Mittelfeldspieler für die Roma (185) und Juventus (178). Mit den Turinern gewann er zwischen 2017 und 2020 viermal in Serie den Scudetto. 2017 und 2018 gelang gar das Double bestehend aus Meistertitel und Cup.

