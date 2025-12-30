Er spielte in drei der Top-5-Ligen Europas und nahm einmal mit Bosnien-Herzegowina (2014 in Brasilien) an einer WM teil – nun erfolgt der offizielle Rücktritt vom Profi-Sport. Miralem Pjanic (35) erklärt gegenüber «Tuttosport» seine aktive Fussball-Karriere für beendet.
«Ich habe aufgehört», reagiert er auf die Anspielung, dass sich einige Fans von Juventus Turin eine Rückkehr erhofft haben. «Jetzt geniesse ich mein Kind (ein Sohn namens Edin, Anm. der Red.) und bin Papa.»
Pjanic stand unter anderem bei Lyon, der AS Roma, Juventus, Barcelona und Besiktas unter Vertrag. Nach seinem einjährigen Abenteuer beim ZSKA Moskau war er seit Sommer 2025 vereinslos.
Die meisten Partien absolvierte der Mittelfeldspieler für die Roma (185) und Juventus (178). Mit den Turinern gewann er zwischen 2017 und 2020 viermal in Serie den Scudetto. 2017 und 2018 gelang gar das Double bestehend aus Meistertitel und Cup.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
16
21
36
2
AC Mailand
16
14
35
3
SSC Neapel
16
11
34
4
AS Rom
17
9
33
5
Juventus Turin
17
8
32
6
Como 1907
16
10
27
7
Bologna FC
16
10
26
8
Lazio Rom
17
6
24
9
Sassuolo Calcio
17
1
22
10
Atalanta BC
17
1
22
11
Udinese Calcio
17
-10
22
12
US Cremonese
17
-2
21
13
FC Turin
17
-11
20
14
Cagliari Calcio
17
-5
18
15
Parma Calcio
16
-7
17
16
US Lecce
16
-11
16
17
Genua CFC
17
-10
14
18
Hellas Verona
16
-12
12
19
Pisa SC
17
-12
11
20
AC Florenz
17
-11
9