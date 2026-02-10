Darum gehts
- Francesco Totti könnte ins Management der AS Roma zurückkehren
- Totti könnte technischer Direktor werden
- Roma besiegt Cagliari 2:0
Francesco Totti (49) könnte zu seiner grossen Liebe zurückkehren. Claudio Ranieri, Berater bei der AS Roma, deutet dies letzte Woche an. Er erklärt, dass die Familie Friedkin, seit 2020 die Besitzer des Vereins aus Rom, eine Rückkehr der Ikone in Betracht zieht. Totti, der 785 Partien für die Römer absolviert hat, war am Montag gegen Cagliari (2:0) im Stadion.
Laut Medienberichten könnte Totti die Rolle des technischen Direktors übernehmen. Sportdirektor Frederic Massara erklärt, dass eine solche Entscheidung allein in den Händen des Vereins läge: «Totti ist die Geschichte dieses Klubs. Er hat eine sehr gute Beziehung zur Familie Friedkin – und solche Entscheidungen trifft der Verein mit dem Ziel, das Beste für die Roma zu tun.»
Neben den Gesprächen um Tottis mögliche Rückkehr stehen die Römer derzeit vor entscheidenden Vertragsverhandlungen mit wichtigen Spielern wie Paulo Dybala (32), Lorenzo Pellegrini (29), Stephan El Shaarawy (33) und Zeki Celik (28). «Wir haben immer eine gute Beziehung zu ihren Beratern gehabt», sagt Massara. «Jetzt ist es an der Zeit, endgültige Entscheidungen zu treffen.»
Über Neuzugang Bryan Zaragoza (24) sagt Massara: «Er ist ein starker Spieler mit Fähigkeiten, die unserem Angriff gefehlt haben.»
Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
24
38
58
2
AC Mailand
23
21
50
3
SSC Neapel
24
13
49
4
Juventus Turin
24
21
46
5
AS Rom
24
15
46
6
Como 1907
23
21
41
7
Atalanta BC
24
11
39
8
Lazio Rom
24
3
33
9
Udinese Calcio
24
-9
32
10
Bologna FC
24
1
30
11
Sassuolo Calcio
24
-7
29
12
Cagliari Calcio
24
-5
28
13
FC Turin
24
-18
27
14
Parma Calcio
24
-14
26
15
Genua CFC
24
-8
23
16
US Cremonese
24
-12
23
17
US Lecce
24
-16
21
18
AC Florenz
24
-11
18
19
Pisa SC
24
-21
15
20
Hellas Verona
24
-23
15