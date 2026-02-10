Romas Sportdirektor Frederic Massara hat angekündigt, dass es Zeit für endgültige Entscheidungen ist. Er deutet auch eine mögliche Rückkehr von Vereinsikone Francesco Totti an.

Darum gehts Francesco Totti könnte ins Management der AS Roma zurückkehren

Totti könnte technischer Direktor werden

Roma besiegt Cagliari 2:0 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Blick Sportdesk

Francesco Totti (49) könnte zu seiner grossen Liebe zurückkehren. Claudio Ranieri, Berater bei der AS Roma, deutet dies letzte Woche an. Er erklärt, dass die Familie Friedkin, seit 2020 die Besitzer des Vereins aus Rom, eine Rückkehr der Ikone in Betracht zieht. Totti, der 785 Partien für die Römer absolviert hat, war am Montag gegen Cagliari (2:0) im Stadion.

Laut Medienberichten könnte Totti die Rolle des technischen Direktors übernehmen. Sportdirektor Frederic Massara erklärt, dass eine solche Entscheidung allein in den Händen des Vereins läge: «Totti ist die Geschichte dieses Klubs. Er hat eine sehr gute Beziehung zur Familie Friedkin – und solche Entscheidungen trifft der Verein mit dem Ziel, das Beste für die Roma zu tun.»

Neben den Gesprächen um Tottis mögliche Rückkehr stehen die Römer derzeit vor entscheidenden Vertragsverhandlungen mit wichtigen Spielern wie Paulo Dybala (32), Lorenzo Pellegrini (29), Stephan El Shaarawy (33) und Zeki Celik (28). «Wir haben immer eine gute Beziehung zu ihren Beratern gehabt», sagt Massara. «Jetzt ist es an der Zeit, endgültige Entscheidungen zu treffen.»

Über Neuzugang Bryan Zaragoza (24) sagt Massara: «Er ist ein starker Spieler mit Fähigkeiten, die unserem Angriff gefehlt haben.»

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.