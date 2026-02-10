DE
FR
Abonnieren

«Geschichte dieses Klubs»
Kehrt Legende Totti zur Roma zurück?

Romas Sportdirektor Frederic Massara hat angekündigt, dass es Zeit für endgültige Entscheidungen ist. Er deutet auch eine mögliche Rückkehr von Vereinsikone Francesco Totti an.
Publiziert: 07:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Kommentieren
Ein gut gelaunter Francesco Totti (links) sieht sich am Montagabend die Partie der Römer gegen Cagliari an. Neben ihm: Vincent Candela.
Foto: AS Roma via Getty Images

Darum gehts

  • Francesco Totti könnte ins Management der AS Roma zurückkehren
  • Totti könnte technischer Direktor werden
  • Roma besiegt Cagliari 2:0
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Francesco Totti (49) könnte zu seiner grossen Liebe zurückkehren. Claudio Ranieri, Berater bei der AS Roma, deutet dies letzte Woche an. Er erklärt, dass die Familie Friedkin, seit 2020 die Besitzer des Vereins aus Rom, eine Rückkehr der Ikone in Betracht zieht. Totti, der 785 Partien für die Römer absolviert hat, war am Montag gegen Cagliari (2:0) im Stadion. 

Laut Medienberichten könnte Totti die Rolle des technischen Direktors übernehmen. Sportdirektor Frederic Massara erklärt, dass eine solche Entscheidung allein in den Händen des Vereins läge: «Totti ist die Geschichte dieses Klubs. Er hat eine sehr gute Beziehung zur Familie Friedkin – und solche Entscheidungen trifft der Verein mit dem Ziel, das Beste für die Roma zu tun.»

Neben den Gesprächen um Tottis mögliche Rückkehr stehen die Römer derzeit vor entscheidenden Vertragsverhandlungen mit wichtigen Spielern wie Paulo Dybala (32), Lorenzo Pellegrini (29), Stephan El Shaarawy (33) und Zeki Celik (28). «Wir haben immer eine gute Beziehung zu ihren Beratern gehabt», sagt Massara. «Jetzt ist es an der Zeit, endgültige Entscheidungen zu treffen.»

Über Neuzugang Bryan Zaragoza (24) sagt Massara: «Er ist ein starker Spieler mit Fähigkeiten, die unserem Angriff gefehlt haben.»

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
24
38
58
2
AC Mailand
AC Mailand
23
21
50
3
SSC Neapel
SSC Neapel
24
13
49
4
Juventus Turin
Juventus Turin
24
21
46
5
AS Rom
AS Rom
24
15
46
6
Como 1907
Como 1907
23
21
41
7
Atalanta BC
Atalanta BC
24
11
39
8
Lazio Rom
Lazio Rom
24
3
33
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
24
-9
32
10
Bologna FC
Bologna FC
24
1
30
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
24
-7
29
12
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
24
-5
28
13
FC Turin
FC Turin
24
-18
27
14
Parma Calcio
Parma Calcio
24
-14
26
15
Genua CFC
Genua CFC
24
-8
23
16
US Cremonese
US Cremonese
24
-12
23
17
US Lecce
US Lecce
24
-16
21
18
AC Florenz
AC Florenz
24
-11
18
19
Pisa SC
Pisa SC
24
-21
15
20
Hellas Verona
Hellas Verona
24
-23
15
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
AS Rom
AS Rom
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AS Rom
        AS Rom