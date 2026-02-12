Kommenden Samstag steht in Italien das Prestigeduell zwischen Juventus Turin und Inter Mailand an. Für die Familie Thuram ein ganz spezieller Anlass. Die Brüder Marcus und Képhren werden zu Gegnern – und Vater Lilian muss sich für eine Seite entscheiden.

Die Familie Thuram ist wohl einer der talentiertesten Fussballfamilien dieser Welt. Vater Lilian wurde 1998 Weltmeister und zwei Jahre später mit Frankreich Europameister. Auf Klub-Ebene spielte er für Barcelona oder Juventus, 2002 und 2003 gewann mit der alten Dame jeweils den Scudetto.

Mit seinem Palmarès können seine Söhne zwar noch nicht mithalten, sie wandeln in Italien aber auf seinen Spuren. Seit Sommer 2024 spielt Képhren Thuram (24) für den Ex-Klub seines Vaters, Juventus Turin. Ein Jahr vorher ist bereits sein älterer Bruder Marcus (28) von Gladbach zu Inter Mailand gewechselt – und gewann 2024 wie sein Vater den Meistertitel in der Serie A. Anschliessend feierten Lilian und Marcus gemeinsam auf dem Platz.

Vor dem Aufeinandertreffen der Brüder im Derby d'Italia hat sich nun der jüngere – Képhren – zur speziellen Affiche geäussert. Gegenüber «Sky Italia» erklärt er seine spezielle Beziehung zum vier Jahre älteren Marcus: «Wenn du mit einem Bruder aufwächst, der Fussball spielt, ist es doch nur natürlich, dass du am liebsten immer mit ihm im Team sein willst.» Während ihre Schulzeit hätten sie sich immer als Erstes gegenseitig gewählt, erzählt er.

Wem drückt Lilian jetzt die Daumen?

Als Profis sei es zwar nicht mehr möglich, dass beide für zwei italienische Spitzenvereine spielen, ist aber auch nicht schlecht. «Ich hoffe, gemeinsam mit ihm viele Spiele für Frankreich machen zu dürfen.»

Bleibt noch die Frage, für wen der Vater – notabene Ex-Juve-Spieler – am Samstag sein wird? «Er wird neutral sein», weicht Képhren erst aus, bevor er mutmasst, dass Lilian doch Juventus Turin die Daumen drücken wird. «Ich bin ja das Baby der Familie, vielleicht tendiert er deshalb auf meine Seite.»

Juventus hätte die Punkte ohnehin nötiger, kämpft um die Champions-League-Plätze. Derweil thront Inter mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an der Tabellenspitze. Ein Sieg des jüngeren über den älteren Bruder wäre also auch einer für die Spannung in der Serie A.