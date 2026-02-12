Darum gehts
- Die Thuram-Brüder treffen im Derby d'Italia aufeinander
- Vater Lilian unterstützt wohl Juventus, wo Sohn Képhren jetzt spielt
- Inter führt die Tabelle mit 8 Punkten Vorsprung an
Die Familie Thuram ist wohl einer der talentiertesten Fussballfamilien dieser Welt. Vater Lilian wurde 1998 Weltmeister und zwei Jahre später mit Frankreich Europameister. Auf Klub-Ebene spielte er für Barcelona oder Juventus, 2002 und 2003 gewann mit der alten Dame jeweils den Scudetto.
Mit seinem Palmarès können seine Söhne zwar noch nicht mithalten, sie wandeln in Italien aber auf seinen Spuren. Seit Sommer 2024 spielt Képhren Thuram (24) für den Ex-Klub seines Vaters, Juventus Turin. Ein Jahr vorher ist bereits sein älterer Bruder Marcus (28) von Gladbach zu Inter Mailand gewechselt – und gewann 2024 wie sein Vater den Meistertitel in der Serie A. Anschliessend feierten Lilian und Marcus gemeinsam auf dem Platz.
Vor dem Aufeinandertreffen der Brüder im Derby d'Italia hat sich nun der jüngere – Képhren – zur speziellen Affiche geäussert. Gegenüber «Sky Italia» erklärt er seine spezielle Beziehung zum vier Jahre älteren Marcus: «Wenn du mit einem Bruder aufwächst, der Fussball spielt, ist es doch nur natürlich, dass du am liebsten immer mit ihm im Team sein willst.» Während ihre Schulzeit hätten sie sich immer als Erstes gegenseitig gewählt, erzählt er.
Wem drückt Lilian jetzt die Daumen?
Als Profis sei es zwar nicht mehr möglich, dass beide für zwei italienische Spitzenvereine spielen, ist aber auch nicht schlecht. «Ich hoffe, gemeinsam mit ihm viele Spiele für Frankreich machen zu dürfen.»
Bleibt noch die Frage, für wen der Vater – notabene Ex-Juve-Spieler – am Samstag sein wird? «Er wird neutral sein», weicht Képhren erst aus, bevor er mutmasst, dass Lilian doch Juventus Turin die Daumen drücken wird. «Ich bin ja das Baby der Familie, vielleicht tendiert er deshalb auf meine Seite.»
Juventus hätte die Punkte ohnehin nötiger, kämpft um die Champions-League-Plätze. Derweil thront Inter mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an der Tabellenspitze. Ein Sieg des jüngeren über den älteren Bruder wäre also auch einer für die Spannung in der Serie A.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
24
38
58
2
AC Mailand
23
21
50
3
SSC Neapel
24
13
49
4
Juventus Turin
24
21
46
5
AS Rom
24
15
46
6
Como 1907
23
21
41
7
Atalanta BC
24
11
39
8
Lazio Rom
24
3
33
9
Udinese Calcio
24
-9
32
10
Bologna FC
24
1
30
11
Sassuolo Calcio
24
-7
29
12
Cagliari Calcio
24
-5
28
13
FC Turin
24
-18
27
14
Parma Calcio
24
-14
26
15
Genua CFC
24
-8
23
16
US Cremonese
24
-12
23
17
US Lecce
24
-16
21
18
AC Florenz
24
-11
18
19
Pisa SC
24
-21
15
20
Hellas Verona
24
-23
15