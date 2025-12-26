Fiorentina-Profi auf dem Weg nach Frankreich

Amir Richardson wird wohl nach Frankreich zurückkehren. Der Fiorentina-Profi führt Gespräche mit Ligue-1-Klub Nizza.

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Amir Richardson (23) wird Fiorentina im Januar verlassen. Das meldet Transfer-Guru Fabrizio Romano. Richardson spielt seit Sommer 2024 in der Toskana, er kam damals von Stade Reims.

Nun wird der Nationalspieler Marokkos nach Frankreich zurückkehren: Er soll Gespräche mit Nizza führen – da hat er schon als Junior gespielt.

Bei Fiorentina kam der Mittelfeldmann in dieser Saison erst zu zwei Kurzeinsätzen in der Liga. In der Conference League stand er beim 0:1 gegen Lausanne 70 Minuten auf dem Platz.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen