Er spielte gegen Lausanne
Fiorentina-Profi auf dem Weg nach Frankreich

Amir Richardson wird wohl nach Frankreich zurückkehren. Der Fiorentina-Profi führt Gespräche mit Ligue-1-Klub Nizza.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kam in der Conference League gegen Lausanne zum Einsatz: Amir Richardson (Mitte).
Foto: keystone-sda.ch
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Amir Richardson (23) wird Fiorentina im Januar verlassen. Das meldet Transfer-Guru Fabrizio Romano. Richardson spielt seit Sommer 2024 in der Toskana, er kam damals von Stade Reims.

Nun wird der Nationalspieler Marokkos nach Frankreich zurückkehren: Er soll Gespräche mit Nizza führen – da hat er schon als Junior gespielt.

Bei Fiorentina kam der Mittelfeldmann in dieser Saison erst zu zwei Kurzeinsätzen in der Liga. In der Conference League stand er beim 0:1 gegen Lausanne 70 Minuten auf dem Platz. 

