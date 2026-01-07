Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Bologna – Atalanta 0:2

Seit Anfang November fehlte Remo Freuler seinem Bologna, bei der 1:3-Niederlage vor einer Woche bei Inter Mailand gab der Nati-Star sein Comeback. Gegen Atalanta steht der Zürcher zum ersten Mal wieder in der Startformation. Nach 72 Minuten und zwei Gegentoren geht der 33-Jährige dann wieder runter. Zuvor trifft Atalanta-Stürmer Nikola Krstovic doppelt (37./60.). Mit der Heimpleite gegen Bergamo warten Freuler und Co. wettbewerbsübergreifend seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Atalanta nimmt nicht nur drei Punkte mit, sondern zieht an Bologna auch in der Tabelle vorbei. Die beiden Teams tauschen die Plätze sieben und acht.

Neapel – Verona 2:2

Das sind drei Punkte, die der amtierende Meister fix eingeplant hat. Doch Abstiegskandidat Verona hält gegen den Tabellendritten dagegen und geht in der ersten Hälfte in Führung. Zunächst trifft Frese nach einer guten Viertelstunde, in der 27. Minute erhöht Urban vom Penaltypunkt. Nach dem Seitenwechsel nimmt das Heimteam das Heft in die Hand und kommt durch McTominay in der 54. Minute zum Anschluss. Der vermeintliche Ausgleich durch Hojlund wird in der 72. Minute wegen Handspiel zurückgenommen. Zehn Minuten später erlöst Captain Di Lorenzo mit seinem Treffer die Heimfans und sichert dem Team von Trainer Antonio Conte immerhin einen Punkt. Damit verpassen die Napolitaner den Sprung an die Tabellenspitze, sie liegen punktgleich mit der AC Milan hinter Inter auf dem zweiten Rang, das Team von Ardon Jashari und Zachary Athekame hat aber ein Spiel weniger absolviert.