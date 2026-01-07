DE
Das lief in der Serie A
Freuler verliert bei Startelf-Comeback – Meister Napoli stolpert

Remo Freuler steht zum ersten Mal seit Anfang November bei Bologna in der Startelf, gegen Atalanta setzt es ein 0:2 ab. Napoli lässt gegen Verona Punkte liegen.
Publiziert: 20:37 Uhr
|
Aktualisiert: 20:41 Uhr
1/4
Remo Freuler spielt bei seinem Startelf-Comeback 72 Minuten.
Foto: IMAGO/LaPresse
Dominik Mani
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Bologna – Atalanta 0:2

Seit Anfang November fehlte Remo Freuler seinem Bologna, bei der 1:3-Niederlage vor einer Woche bei Inter Mailand gab der Nati-Star sein Comeback. Gegen Atalanta steht der Zürcher zum ersten Mal wieder in der Startformation. Nach 72 Minuten und zwei Gegentoren geht der 33-Jährige dann wieder runter. Zuvor trifft Atalanta-Stürmer Nikola Krstovic doppelt (37./60.). Mit der Heimpleite gegen Bergamo warten Freuler und Co. wettbewerbsübergreifend seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Atalanta nimmt nicht nur drei Punkte mit, sondern zieht an Bologna auch in der Tabelle vorbei. Die beiden Teams tauschen die Plätze sieben und acht. 

Neapel – Verona 2:2

Das sind drei Punkte, die der amtierende Meister fix eingeplant hat. Doch Abstiegskandidat Verona hält gegen den Tabellendritten dagegen und geht in der ersten Hälfte in Führung. Zunächst trifft Frese nach einer guten Viertelstunde, in der 27. Minute erhöht Urban vom Penaltypunkt. Nach dem Seitenwechsel nimmt das Heimteam das Heft in die Hand und kommt durch McTominay in der 54. Minute zum Anschluss. Der vermeintliche Ausgleich durch Hojlund wird in der 72. Minute wegen Handspiel zurückgenommen. Zehn Minuten später erlöst Captain Di Lorenzo mit seinem Treffer die Heimfans und sichert dem Team von Trainer Antonio Conte immerhin einen Punkt. Damit verpassen die Napolitaner den Sprung an die Tabellenspitze, sie liegen punktgleich mit der AC Milan hinter Inter auf dem zweiten Rang, das Team von Ardon Jashari und Zachary Athekame hat aber ein Spiel weniger absolviert. 

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
1:0
18
24
42
2
AC Mailand
AC Mailand
17
15
38
3
SSC Neapel
SSC Neapel
18
13
38
4
Juventus Turin
Juventus Turin
19
11
36
5
AS Rom
AS Rom
19
10
36
6
Como 1907
Como 1907
18
14
33
7
Atalanta BC
Atalanta BC
19
4
28
8
Bologna FC
Bologna FC
18
6
26
9
Lazio Rom
Lazio Rom
1:1
19
4
25
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
1:0
19
-10
25
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
19
-2
23
12
FC Turin
FC Turin
0:1
19
-9
23
13
US Cremonese
US Cremonese
18
-3
21
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parma Calcio
Parma Calcio
0:1
18
-8
18
16
US Lecce
US Lecce
18
-13
17
17
Genua CFC
Genua CFC
18
-10
15
18
AC Florenz
AC Florenz
1:1
19
-10
13
19
Hellas Verona
Hellas Verona
18
-15
13
20
Pisa SC
Pisa SC
19
-15
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Serie A
Serie A
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Bologna
Bologna
Hellas Verona
Hellas Verona
SSC Neapel
SSC Neapel
