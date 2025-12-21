Juventus gewinnt das Duell der Tabellennachbarn gegen Roma. Lazio und Cremonese trennen sich in der Serie A mit einem torlosen Unentschieden. Cremonese kassiert in der Nachspielzeit noch eine Rote Karte.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Juventus – Roma 2:1

Juventus gewinnt das Duell zu Hause gegen Tabellennachbar Roma. Die Partie ist lange ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Erst kurz vor der Pause fällt der erste Treffer. Nach einem schönen Hackenpass trifft Francisco Conceicao, der Bruder von Ex-FCZ-Spieler Rodrigo Conceicao, zur Führung. Danach stagniert das Spiel über weite Strecken.

Roma-Goalie Svilar ist nach der Pause gleich zweimal gefragt, pariert zuerst gegen den 1:0-Torschützen Conceicao und wenig später einen Volleyschuss von Cambiaso. Nach 70 Minuten rettet Svilar gegen McKennie, kann jedoch nur zu Openda klären, der den Abpraller eiskalt alleinstehend zum 2:0 verwertet. Roma ist anschliessend unter Zugzwang und kommt nur fünf Minuten nach dem Gegentreffer zum Anschlusstreffer. Ferguson zwingt mit einem Abschluss Juve-Goalie Di Gregorio zu einer Parade, der Ball landet in den Füssen von Baldanzi, der nur noch einschieben muss.

Die Gäste werfen in der Folge alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen, finden jedoch kein Mittel mehr gegen die kompakt stehende Juve-Defensive. Dank des Sieges schiebt sich die Alte Dame mit 29 Punkten bis auf einen Punkt an die viertplatzierte Roma heran.

Lazio – Cremonese 0:0

Lazio und Cremonese trennen sich mit einem torlosen Remis. Cremonese setzt Lazio in der Startphase mit starkem Pressing unter Druck, weshalb das Heimteam nur schwer in das Spiel findet. Nach einem Abwehrfehler Lazios schiesst Bonazzoli aber nur am Tor vorbei. Auf der Gegenseite pariert Cremonese-Goalie Audero einen Castellano-Schuss, und auch Guendouzi verfehlt das Tor.

Vardy vergibt nach der Pause die beste Chance für Cremonese, als er das Tor per Kopf nur knapp verpasst. Lazios Offensive kommt hingegen lange nicht auf Touren, bis Noslin in den gegnerischen Strafraum kommt, von Terracciano jedoch gefoult wird. Die Römer protestieren, die Pfeife des Schiedsrichters bleibt jedoch stumm. In der Nachspielzeit fliegt Ceccherini nach einem Foul an Cancelliere mit Rot vom Platz. In Überzahl erspielt sich Lazio so nochmals eine Chance. Cataldi setzt in den Schlussminuten einen Freistoss knapp über die Latte, weshalb das Spiel am Schluss torlos endet.