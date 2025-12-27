Letzte Woche konnte die AC Fiorentina gegen Cremonese endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Gegen Parma (Britschgi spielt durch) kommt zum Jahresabschluss kein weiterer Dreier hinzu – das Tabellenschlusslicht muss sich mit 0:1 geschlagen geben. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit erzielt Sörensen den entscheidenden Treffer kurz nach dem Seitenwechsel mit dem Kopf.
Die Fiorentina wacht erst nach dem Rückstand auf, verpasst in Person von Ndour (54.) und Comuzzo (63.) allerdings den raschen Ausgleich. Im Anschluss kriegt Parma wieder mehr Kontrolle ins Spiel, auch wenn sie den Gästen mehrheitlich den Ball überlassen. Diese kommen in der Schlussphase nicht mehr zu den ganz zwingenden Torchancen – auch nicht nach der Einwechslung von Ex-Parma-Spieler Sohm (76.).
Serie-A-Aufsteiger Como setzt seine eindrückliche Saison mit einem Auswärtssieg gegen Abstiegskandidat US Lecce fort und klettert zwischenzeitlich auf Platz 6 der Tabelle. Shootingstar Nico Paz, der im Sommer für nur sechs Millionen Euro von der 2. Mannschaft Real Madrids nach Italien gewechselt ist, bringt Como mit seinem fünften Saisontor in der 20. Minute auf die Siegerstrasse. Nach dem Pausentee hat das Heimteam seine beste Phase, schliesslich machen aber Jacobo Ramon (66.) und Anastasios Douvikas (75.) für Como den Deckel drauf.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
15
20
33
2
AC Mailand
15
11
32
3
SSC Neapel
15
9
31
4
AS Rom
16
7
30
5
Juventus Turin
16
6
29
6
Como 1907
16
10
27
7
Bologna FC
15
10
25
8
Lazio Rom
16
6
23
9
Atalanta BC
16
2
22
10
Sassuolo Calcio
16
1
21
11
US Cremonese
16
0
21
12
Udinese Calcio
16
-10
21
13
FC Turin
17
-11
20
14
Cagliari Calcio
17
-5
18
15
Parma Calcio
16
-7
17
16
US Lecce
16
-11
16
17
Genua CFC
16
-8
14
18
Hellas Verona
15
-9
12
19
Pisa SC
16
-10
11
20
AC Florenz
17
-11
9