Sascha Britschgi geht aus dem Schweizer Duell in der Serie A mit Simon Sohm als Sieger hervor. Parma schlägt Tabellenschlusslicht Fiorentina knapp mit 1:0.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Parma – Fiorentina 1:0

Letzte Woche konnte die AC Fiorentina gegen Cremonese endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Gegen Parma (Britschgi spielt durch) kommt zum Jahresabschluss kein weiterer Dreier hinzu – das Tabellenschlusslicht muss sich mit 0:1 geschlagen geben. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit erzielt Sörensen den entscheidenden Treffer kurz nach dem Seitenwechsel mit dem Kopf.

Die Fiorentina wacht erst nach dem Rückstand auf, verpasst in Person von Ndour (54.) und Comuzzo (63.) allerdings den raschen Ausgleich. Im Anschluss kriegt Parma wieder mehr Kontrolle ins Spiel, auch wenn sie den Gästen mehrheitlich den Ball überlassen. Diese kommen in der Schlussphase nicht mehr zu den ganz zwingenden Torchancen – auch nicht nach der Einwechslung von Ex-Parma-Spieler Sohm (76.).

Lecce – Como 0:3

Serie-A-Aufsteiger Como setzt seine eindrückliche Saison mit einem Auswärtssieg gegen Abstiegskandidat US Lecce fort und klettert zwischenzeitlich auf Platz 6 der Tabelle. Shootingstar Nico Paz, der im Sommer für nur sechs Millionen Euro von der 2. Mannschaft Real Madrids nach Italien gewechselt ist, bringt Como mit seinem fünften Saisontor in der 20. Minute auf die Siegerstrasse. Nach dem Pausentee hat das Heimteam seine beste Phase, schliesslich machen aber Jacobo Ramon (66.) und Anastasios Douvikas (75.) für Como den Deckel drauf.

