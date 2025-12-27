DE
FR
Abonnieren

Das lief in der Serie A
Britschgi entscheidet Schweizer Duell für sich

Sascha Britschgi geht aus dem Schweizer Duell in der Serie A mit Simon Sohm als Sieger hervor. Parma schlägt Tabellenschlusslicht Fiorentina knapp mit 1:0.
Publiziert: 16:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Kommentieren
Parma feiert gegen die Fiorentina einen knappen 1:0-Sieg.
Foto: Getty Images
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Parma – Fiorentina 1:0

Letzte Woche konnte die AC Fiorentina gegen Cremonese endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Gegen Parma (Britschgi spielt durch) kommt zum Jahresabschluss kein weiterer Dreier hinzu – das Tabellenschlusslicht muss sich mit 0:1 geschlagen geben. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit erzielt Sörensen den entscheidenden Treffer kurz nach dem Seitenwechsel mit dem Kopf.

Die Fiorentina wacht erst nach dem Rückstand auf, verpasst in Person von Ndour (54.) und Comuzzo (63.) allerdings den raschen Ausgleich. Im Anschluss kriegt Parma wieder mehr Kontrolle ins Spiel, auch wenn sie den Gästen mehrheitlich den Ball überlassen. Diese kommen in der Schlussphase nicht mehr zu den ganz zwingenden Torchancen – auch nicht nach der Einwechslung von Ex-Parma-Spieler Sohm (76.).

Lecce – Como 0:3

Serie-A-Aufsteiger Como setzt seine eindrückliche Saison mit einem Auswärtssieg gegen Abstiegskandidat US Lecce fort und klettert zwischenzeitlich auf Platz 6 der Tabelle. Shootingstar Nico Paz, der im Sommer für nur sechs Millionen Euro von der 2. Mannschaft Real Madrids nach Italien gewechselt ist, bringt Como mit seinem fünften Saisontor in der 20. Minute auf die Siegerstrasse. Nach dem Pausentee hat das Heimteam seine beste Phase, schliesslich machen aber Jacobo Ramon (66.) und Anastasios Douvikas (75.) für Como den Deckel drauf.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
15
20
33
2
AC Mailand
AC Mailand
15
11
32
3
SSC Neapel
SSC Neapel
15
9
31
4
AS Rom
AS Rom
16
7
30
5
Juventus Turin
Juventus Turin
16
6
29
6
Como 1907
Como 1907
16
10
27
7
Bologna FC
Bologna FC
15
10
25
8
Lazio Rom
Lazio Rom
16
6
23
9
Atalanta BC
Atalanta BC
16
2
22
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
16
1
21
11
US Cremonese
US Cremonese
16
0
21
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
16
-10
21
13
FC Turin
FC Turin
17
-11
20
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
17
-5
18
15
Parma Calcio
Parma Calcio
16
-7
17
16
US Lecce
US Lecce
16
-11
16
17
Genua CFC
Genua CFC
16
-8
14
18
Hellas Verona
Hellas Verona
15
-9
12
19
Pisa SC
Pisa SC
16
-10
11
20
AC Florenz
AC Florenz
17
-11
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
US Lecce
US Lecce
Como
Como
AC Florenz
AC Florenz
AC Parma
AC Parma
Serie A
Serie A
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        US Lecce
        US Lecce
        Como
        Como
        AC Florenz
        AC Florenz
        AC Parma
        AC Parma
        Serie A
        Serie A