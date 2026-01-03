Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Genua – Pisa 1:1

Aufsteiger Pisa verpasst auch im Kellerduell auswärts gegen Genua den erhofften Befreiungsschlag. Die Mannschaft mit dem Schweizer Nationalspieler Michel Aebischer (spielt im Mittelfeld durch) kommt nach 0:1-Rückstand (15.) durch einen Treffer von Mehdi Léris (38.) nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Verteidiger Daniel Denoon wird bei den Gästen nicht eingesetzt, Goalie Benjamin Siegrist fehlt im Genua-Kader. Pisas Warten auf den ersten Sieg seit dem 7. November (1:0 gegen Cremonese) geht somit weiter.

Sassuolo – Parma 1:1

Parma-Verteidiger Sascha Britschgi muss für einmal zunächst mit der Ersatzbank vorliebnehmen. In der 78. Minute wird der ehemalige Luzerner dann eingewechselt, am Spielstand von 1:1 ändert sich danach aber nichts mehr. Dem mittendrin im Abstiegskampf steckenden Parma gelingt es nicht, den dritten Dreier aus den letzten vier Meisterschaftspartien einzufahren. Aufsteiger Sassuolo hält sich weiterhin im Mittelfeld der Tabelle.

Como – Udinese 1:0

Bei Como stimmt die Form weiterhin. Zu Hause gegen Udinese resultiert für die Mannschaft von Cesc Fabregas ein 1:0-Erfolg. Das einzige Tor der Partie erzielt Lucas Da Cunha per Penalty (18.). Für Como ist es der vierte Sieg aus den letzten sechs Serie-A-Spielen, während Udinese nun zum dritten Mal in Folge einen Dreier verpasst.