Aufsteiger Pisa verpasst auch im Kellerduell auswärts gegen Genua den erhofften Befreiungsschlag. Die Mannschaft mit dem Schweizer Nationalspieler Michel Aebischer (spielt im Mittelfeld durch) kommt nach 0:1-Rückstand (15.) durch einen Treffer von Mehdi Léris (38.) nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Verteidiger Daniel Denoon wird bei den Gästen nicht eingesetzt, Goalie Benjamin Siegrist fehlt im Genua-Kader. Pisas Warten auf den ersten Sieg seit dem 7. November (1:0 gegen Cremonese) geht somit weiter.
Parma-Verteidiger Sascha Britschgi muss für einmal zunächst mit der Ersatzbank vorliebnehmen. In der 78. Minute wird der ehemalige Luzerner dann eingewechselt, am Spielstand von 1:1 ändert sich danach aber nichts mehr. Dem mittendrin im Abstiegskampf steckenden Parma gelingt es nicht, den dritten Dreier aus den letzten vier Meisterschaftspartien einzufahren. Aufsteiger Sassuolo hält sich weiterhin im Mittelfeld der Tabelle.
Bei Como stimmt die Form weiterhin. Zu Hause gegen Udinese resultiert für die Mannschaft von Cesc Fabregas ein 1:0-Erfolg. Das einzige Tor der Partie erzielt Lucas Da Cunha per Penalty (18.). Für Como ist es der vierte Sieg aus den letzten sechs Serie-A-Spielen, während Udinese nun zum dritten Mal in Folge einen Dreier verpasst.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
17
15
38
2
Inter Mailand
16
21
36
3
SSC Neapel
16
11
34
4
AS Rom
17
9
33
5
Juventus Turin
17
8
32
6
Como 1907
17
11
30
7
Bologna FC
16
10
26
8
Lazio Rom
17
6
24
9
Sassuolo Calcio
18
1
23
10
Atalanta BC
17
1
22
11
Udinese Calcio
18
-11
22
12
US Cremonese
17
-2
21
13
FC Turin
17
-11
20
14
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parma Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
16
-11
16
17
Genua CFC
18
-10
15
18
Hellas Verona
16
-12
12
18
Pisa SC
18
-12
12
20
AC Florenz
17
-11
9