Das lief in der Serie A
Aebischer verpasst mit Pisa Befreiungsschlag

1:1-Remis gegen Genua – seit fast zwei Monaten ist Pisa nun schon sieglos in der Serie A.
Publiziert: vor 9 Minuten
Michel Aebischer (l.) muss sich mit Pisa gegen Genua mit einem 1:1 begnügen.
Foto: IMAGO/IPA Sport
Yannick Peng

Genua – Pisa 1:1

Aufsteiger Pisa verpasst auch im Kellerduell auswärts gegen Genua den erhofften Befreiungsschlag. Die Mannschaft mit dem Schweizer Nationalspieler Michel Aebischer (spielt im Mittelfeld durch) kommt nach 0:1-Rückstand (15.) durch einen Treffer von Mehdi Léris (38.) nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Verteidiger Daniel Denoon wird bei den Gästen nicht eingesetzt, Goalie Benjamin Siegrist fehlt im Genua-Kader. Pisas Warten auf den ersten Sieg seit dem 7. November (1:0 gegen Cremonese) geht somit weiter.

Sassuolo – Parma 1:1

Parma-Verteidiger Sascha Britschgi muss für einmal zunächst mit der Ersatzbank vorliebnehmen. In der 78. Minute wird der ehemalige Luzerner dann eingewechselt, am Spielstand von 1:1 ändert sich danach aber nichts mehr. Dem mittendrin im Abstiegskampf steckenden Parma gelingt es nicht, den dritten Dreier aus den letzten vier Meisterschaftspartien einzufahren. Aufsteiger Sassuolo hält sich weiterhin im Mittelfeld der Tabelle.

Como – Udinese 1:0

Bei Como stimmt die Form weiterhin. Zu Hause gegen Udinese resultiert für die Mannschaft von Cesc Fabregas ein 1:0-Erfolg. Das einzige Tor der Partie erzielt Lucas Da Cunha per Penalty (18.). Für Como ist es der vierte Sieg aus den letzten sechs Serie-A-Spielen, während Udinese nun zum dritten Mal in Folge einen Dreier verpasst.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
AC Mailand
17
15
38
2
Inter Mailand
Inter Mailand
16
21
36
3
SSC Neapel
SSC Neapel
16
11
34
4
AS Rom
AS Rom
17
9
33
5
Juventus Turin
Juventus Turin
17
8
32
6
Como 1907
Como 1907
17
11
30
7
Bologna FC
Bologna FC
16
10
26
8
Lazio Rom
Lazio Rom
17
6
24
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
18
1
23
10
Atalanta BC
Atalanta BC
17
1
22
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
18
-11
22
12
US Cremonese
US Cremonese
17
-2
21
13
FC Turin
FC Turin
17
-11
20
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parma Calcio
Parma Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
US Lecce
16
-11
16
17
Genua CFC
Genua CFC
18
-10
15
18
Hellas Verona
Hellas Verona
16
-12
12
18
Pisa SC
Pisa SC
18
-12
12
20
AC Florenz
AC Florenz
17
-11
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Genua
        FC Genua
        Pisa SC
        Pisa SC
        AC Parma
        AC Parma
        Sassuolo Calcio
        Sassuolo Calcio
        Udinese Calcio
        Udinese Calcio
        Como
        Como
        Serie A
        Serie A