Napoli gewinnt in Saudi-Arabien italienischen Supercup

Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Supercup gewonnen. Der Serie-A-Meister setzt sich im Final im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna 2:0 durch.
David Neres ist Napolis Matchwinner. Der Brasilianer bringt die Vesuvstädter Ende der ersten Halbzeit in Führung und doppelt nach knapp einer Stunde mit seinem zweiten Treffer nach.
Bologna, das im Halbfinal Inter Mailand im Penaltyschiessen bezwungen hat, muss in seinem ersten Supercup-Final unter anderem ohne den Schweizer Internationalen Remo Freuler auskommen, der sich noch von seinem Schlüsselbeinbruch erholt.
