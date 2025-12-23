DE
Dank Doppeltorschütze Neres
Napoli gewinnt in Saudi-Arabien italienischen Supercup

Dank David Neres schlägt Napoli in Riad im Duell um den italienischen Supercup Bologna.
Publiziert: vor 51 Minuten
Napoli feiert im saudi-arabischen Riad den Gewinn des italienischen Supercups.
Foto: AFP
Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Supercup gewonnen. Der Serie-A-Meister setzt sich im Final im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna 2:0 durch.

David Neres ist Napolis Matchwinner. Der Brasilianer bringt die Vesuvstädter Ende der ersten Halbzeit in Führung und doppelt nach knapp einer Stunde mit seinem zweiten Treffer nach.

Bologna, das im Halbfinal Inter Mailand im Penaltyschiessen bezwungen hat, muss in seinem ersten Supercup-Final unter anderem ohne den Schweizer Internationalen Remo Freuler auskommen, der sich noch von seinem Schlüsselbeinbruch erholt.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
15
20
33
2
AC Mailand
AC Mailand
15
11
32
3
SSC Neapel
SSC Neapel
15
9
31
4
AS Rom
AS Rom
16
7
30
5
Juventus Turin
Juventus Turin
16
6
29
6
Bologna FC
Bologna FC
15
10
25
7
Como 1907
Como 1907
15
7
24
8
Lazio Rom
Lazio Rom
16
6
23
9
Atalanta BC
Atalanta BC
16
2
22
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
16
1
21
11
US Cremonese
US Cremonese
16
0
21
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
16
-10
21
13
FC Turin
FC Turin
16
-10
20
14
US Lecce
US Lecce
15
-8
16
15
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
16
-6
15
16
Genua CFC
Genua CFC
16
-8
14
17
Parma Calcio
Parma Calcio
15
-8
14
18
Hellas Verona
Hellas Verona
15
-9
12
19
Pisa SC
Pisa SC
16
-10
11
20
AC Florenz
AC Florenz
16
-10
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
        In diesem Artikel erwähnt
        SSC Neapel
        SSC Neapel
        Bologna
        Bologna
        Serie A
        Serie A