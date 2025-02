1/5 Keine Daumen nach oben bei Yann Sommer. Foto: Inter via Getty Images

Bittere Nachrichten für Inter Mailand und Yann Sommer: Der ehemalige Nati-Goalie hat sich einen Bruch am rechten Daumen zugezogen und fällt nun wohl rund einen Monat aus. Das schreibt Inter am Donnerstag in einer Mitteilung.

In den kommenden Tagen werde entschieden, welche Therapie Sommer für den Bruch des «ersten Daumengelenkes» erhalten wird. Noch unklar ist derzeit, wie lange genau Sommer ausfallen wird. Klar ist bereits jetzt, dass Sommer die Partie gegen Genua vom kommenden Samstag, die Coppa-Begegnung vom kommenden Dienstag, sowie auch das Topspiel gegen Napoli Anfang März verpassen wird. Der italienischen «Gazzetta dello Sport» zufolge dürfte Sommer auch das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel Anfang März verpassen.

Sommer hoffe derzeit auf einen Einsatz im Spiel gegen Atalanta Bergamo am 16. März, gut möglich, dass er aber erst nach der Nati-Pause wieder zum Einsatz kommen wird. Sommer wird durch den Spanier Jsoep Martinez ersetzt. Dieser holten die Nerazzurri im letzten Sommer für rund 15 Millionen Euro aus Genua.

