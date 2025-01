Inter Mailand zieht ins Finale des italienischen Supercups ein! Mit einem 2:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo sichert sich der Meister den Platz im Endspiel. Yann Sommer und Co. treffen nun auf Juventus Turin oder AC Milan in Riad.

1/4 Yann Sommer steht mit Inter Mailand im Final des italienischen Supercups. Foto: imago/LaPresse

Der Schweizer Goalie Yann Sommer steht mit Inter Mailand im Final des italienischen Supercups. Im Halbfinal setzt sich der Meister 2:0 gegen den Europa-League-Sieger und letztjährigen Serie-A-Vierten Atalanta Bergamo durch. Beide Treffer erzielt der Niederländer Denzel Dumfries früh in der zweiten Hälfte.

Für Yann Sommer ist es in seinem 24. Pflichtspieleinsatz bereits die 15. weisse Weste der Saison. Insgesamt erhielt der Schweizer Gegenspieler in den neun Spielen, in denen er sich bezwingen lassen musste, nur 16 Gegentore.

Finalgegner ist Juventus Turin oder die AC Milan. Der Supercup wird in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ausgetragen.