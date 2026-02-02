Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
23
33
55
2
AC Mailand
22
18
47
3
SSC Neapel
23
12
46
4
Juventus Turin
23
21
45
5
AS Rom
22
14
43
6
Como 1907
23
21
41
7
Atalanta BC
23
10
36
8
Lazio Rom
23
3
32
9
Bologna FC
22
5
30
10
Sassuolo Calcio
23
-2
29
11
Udinese Calcio
22
-9
29
12
Cagliari Calcio
23
-3
28
13
FC Turin
23
-18
26
14
Genua CFC
23
-7
23
15
US Cremonese
23
-11
23
16
Parma Calcio
23
-15
23
17
US Lecce
23
-17
18
18
AC Florenz
23
-11
17
19
Pisa SC
23
-21
14
20
Hellas Verona
23
-23
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg