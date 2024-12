Absurder Abgang Fonseca bestätigt seine Entlassung bei Milan

Nach dem 1:1 der AC Milan gegen die AS Roma am Sonntagabend kommt es vor dem San Siro zu einer kuriosen Szene. Paulo Fonseca (51), seit Juli Trainer bei den Mailändern, will gerade in seinem Auto wegfahren, als er von Journalisten nach seiner Zukunft befragt wird.