Abstiegsplätze rücken näher
Trainerwechsel bei Serie-A-Klub

Marco Baroni ist nicht länger Trainer des FC Turin. Mit Roberto D'Aversa steht der Nachfolger auch schon fest.
Publiziert: vor 32 Minuten
Muss seinen Trainerstuhl beim FC Turin räumen: Marco Baroni.
Foto: ALESSANDRO DI MARCO
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Turin entlässt am Dienstag Trainer Marco Baroni (62) und stellt Roberto D'Aversa (50) als Nachfolger vor. Dies gibt der Serie-A-Klub (15. Platz) auf seiner Homepage bekannt.

Die Turiner reagieren mit dem Trainerwechsel auf die Serie mit bloss einem Sieg aus den letzten sieben Partien. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch drei Punkte.

D'Aversa spielte einst für die AC Milan. Als Trainer arbeitete er bislang in Parma, Genua (Sampdoria), Lecce und Empoli.

