Der FC Turin entlässt am Dienstag Trainer Marco Baroni (62) und stellt Roberto D'Aversa (50) als Nachfolger vor. Dies gibt der Serie-A-Klub (15. Platz) auf seiner Homepage bekannt.
Die Turiner reagieren mit dem Trainerwechsel auf die Serie mit bloss einem Sieg aus den letzten sieben Partien. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch drei Punkte.
D'Aversa spielte einst für die AC Milan. Als Trainer arbeitete er bislang in Parma, Genua (Sampdoria), Lecce und Empoli.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
26
41
64
2
AC Mailand
26
21
54
3
SSC Neapel
26
12
50
4
AS Rom
26
18
50
5
Juventus Turin
26
18
46
6
Como 1907
26
22
45
7
Atalanta BC
26
14
45
8
Bologna FC
26
3
36
9
Sassuolo Calcio
26
-3
35
10
Lazio Rom
26
1
34
11
Udinese Calcio
26
-11
32
12
Parma Calcio
26
-12
32
13
Cagliari Calcio
26
-7
29
14
Genua CFC
26
-5
27
15
FC Turin
26
-22
27
16
AC Florenz
26
-9
24
17
US Cremonese
26
-15
24
18
US Lecce
26
-16
24
19
Pisa SC
26
-23
15
20
Hellas Verona
26
-27
15