Spanische Medien berichten, dass sich Marc-André ter Stegen schwerer verletzt hat. Eine Ausfalldauer von mehreren Monaten steht im Raum, eine mögliche WM-Teilnahme wäre damit in Gefahr.

Um für die WM in Form zu kommen, liess sich Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zu Liga-Konkurrent Girona ausleihen. Nach wenigen Einsätzen für die Katalanen ist der Deutsche bereits wieder zum Zuschauen verdammt. Wie verschiedene spanische Medien berichten, hat sich der deutsche Nationaltorhüter bei der 0:1-Niederlage gegen Real Oviedo eine Muskelverletzung zugezogen. Seine Ausfallzeit wird auf bis zu zwei Monate geschätzt. Durch die Verletzung droht der ehemalige Gladbach-Goalie die WM im kommenden Sommer zu verpassen. Zuletzt lief ihm Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann den Rang im Kampf um die Nummer 1 ab.

Girona will den 33-Jährigen scheinbar wieder zurück zu Barça schicken, was dank einer Klausel im Leihvertrag möglich sein soll. Bei Barcelona verlor ter Stegen zu Beginn dieser Saison seinen Stammplatz, als Joan Garcia vom Stadtrivalen Espanyol zur Blaugrana wechselte. Für ter Stegen ist die Muskelverletzung ein weiterer Eintrag in seiner Krankenakte. Im November 2023 zog ihn eine Rückenverletzung monatelang aus dem Verkehr. Im September 2024 folgte ein Patellasehnenriss, ehe Ende Juli 2025 eine erneute Rücken-Operation nötig wurde.

