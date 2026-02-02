Um für die WM in Form zu kommen, liess sich Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zu Liga-Konkurrent Girona ausleihen. Nach wenigen Einsätzen für die Katalanen ist der Deutsche bereits wieder zum Zuschauen verdammt. Wie verschiedene spanische Medien berichten, hat sich der deutsche Nationaltorhüter bei der 0:1-Niederlage gegen Real Oviedo eine Muskelverletzung zugezogen. Seine Ausfallzeit wird auf bis zu zwei Monate geschätzt. Durch die Verletzung droht der ehemalige Gladbach-Goalie die WM im kommenden Sommer zu verpassen. Zuletzt lief ihm Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann den Rang im Kampf um die Nummer 1 ab.
Girona will den 33-Jährigen scheinbar wieder zurück zu Barça schicken, was dank einer Klausel im Leihvertrag möglich sein soll. Bei Barcelona verlor ter Stegen zu Beginn dieser Saison seinen Stammplatz, als Joan Garcia vom Stadtrivalen Espanyol zur Blaugrana wechselte. Für ter Stegen ist die Muskelverletzung ein weiterer Eintrag in seiner Krankenakte. Im November 2023 zog ihn eine Rückenverletzung monatelang aus dem Verkehr. Im September 2024 folgte ein Patellasehnenriss, ehe Ende Juli 2025 eine erneute Rücken-Operation nötig wurde.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
22
37
55
2
Real Madrid
22
29
54
3
Atletico Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompie
22
8
35
6
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
7
RC Celta de Vigo
22
6
33
8
Real Sociedad
22
0
28
9
CA Osasuna
22
-1
26
10
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
Athletic Bilbao
22
-10
25
12
FC Girona
22
-15
25
13
Elche CF
22
-2
24
14
Sevilla FC
21
-5
24
15
Valencia CF
22
-12
23
16
Getafe CF
22
-11
23
17
Rayo Vallecano
22
-12
22
18
RCD Mallorca
21
-9
21
19
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
22
-22
16