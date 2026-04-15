Er gehörte bei Real Madrid zur äusserst erfolgreichen Fussballer-Generation um Ferenc Puskas und Alfredo di Stefano und kürte sich zum spanischen Serienmeister. Nun ist José Santamaria im Alter von 96 Jahren gestorben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Tag des Rückspiels im Champions-League-Achtelfinal gegen die Bayern trauert Real Madrid um eine ihrer grössten Klub-Legenden: José Santamaria ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Das schreiben die Königlichen in einer Mitteilung.

«Santamaria wird immer als eines der grossen Symbole unseres Vereins in Erinnerung bleiben. Er gehörte zu einer Mannschaft, die im Gedächtnis aller Madridistas und aller Fussballfans weltweit bleibt», lässt sich Real-Präsident Florentino Perez (79) darin zitieren.

Erfolgreiche neun Jahre in Madrid

Santamaria war in den 50er- und 60er-Jahren Teil der äusserst erfolgreichen Real-Generation um Ferenc Puskas, Alfredo di Stefano oder Paco Gento. Nach dem Wechsel aus seiner uruguayischen Heimat nach Madrid 1957 gewann der Innenverteidiger in neun Jahren viermal den Europapokal der Landesmeister, den Vorgänger der heutigen Champions League, und sechsmal die spanische Meisterschaft. 1954 vertrat er Uruguay zudem an der Weltmeisterschaft in der Schweiz.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 1966 stieg er ins Trainergeschäft ein. Zwischen 1971 und 1977 stand er bei Espanyol Barcelona an der Seitenlinie und führte die Katalanen in der spanischen Meisterschaft einmal auf Schlussrang 3 – ihre beste Klassierung der Vereinsgeschichte. Dazu betreute er die spanische Nationalmannschaft an der Heim-WM 1982 und führte diese bis in die Zwischenrunde der besten zwölf Mannschaften.

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