Barça geht in der Not auf Spieler-Jagd

Nach Verletzungen von Christensen und Araujo muss Barcelona-Trainer Hansi Flick improvisieren. Verstärkungen im Winter werden geprüft, mit Bastoni von Inter Mailand als heissem Kandidaten.

Alarm in der Barça-Innenverteidigung. Nach der Verletzung von Andreas Christensen gehen Coach Hansi Flick die Alternativen aus. Da auch Ronald Araujo verletzt ausfällt, bleibt nun der 18-jährige Pau Cubarsi, der zuletzt gemeinsam mit dem gelernten Linksverteidiger Gerard Martin (23) auflief.

Angesichts der prekären Personalsituation sieht sich Barcelona gezwungen, im bevorstehenden Wintertransferfenster aktiv zu werden. Laut Berichten katalanischer Medien prüft der Klub die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers, wobei Alessandro Bastoni (26) von Inter Mailand als ein heisser Kandidat gehandelt wird. Der italienische Nationalspieler scheint einem Wechsel zu den Katalanen nicht abgeneigt zu sein, was er durch Likes auf Instagram-Kommentare, die ihn zu Barça einladen, angedeutet hat. Allerdings gilt ein Transfer als schwierig, da Bastoni Stammspieler bei Inter ist, sein Vertrag bis 2028 läuft und sein Marktwert bei 80 Millionen Euro liegt. Ein Wechsel im Winter könnte die finanziell angeschlagene Vereinsführung teuer zu stehen kommen.

«Mundo Deportivo» nennt weitere mögliche Kandidaten, darunter Nicolas Otamendi (37) von Benfica, Stefan de Vrij (33) von Inter Mailand, Diogo Leite (26) von Union Berlin sowie Marcos Senesi (28/Bournemouth), Diego Llorente (32/Real Betis), Luiz Felipe (28/Rayo Vallecano) und Juan Foyth (27/Villarreal). Auch Marc Guehi (25), der englische Nationalspieler, wird von Barcelona ins Visier genommen. Guehi hatte bereits vor Monaten angekündigt, seinen Vertrag bei Crystal Palace, der am Saisonende ausläuft, nicht zu verlängern. Mit einem Marktwert von 55 Millionen Euro ist er jedoch auch für Klubs wie Liverpool, Bayern München und Real Madrid interessant.

Ein weiterer Name auf der Liste ist Branimir Mlacic (18) von Hajduk Split. Doch aufgrund seiner mangelnden Erfahrung auf höchstem Niveau wird ihm keine Schlüsselrolle zugetraut.

